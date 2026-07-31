Alors que le nouveau Marvel cartonne déjà au cinéma, Disney+ décide de revenir sur sa décision et d'annuler une série qui avait été renouvelée pour une saison 2.

L'étiquette Marvel et les notes n'auront donc pas suffi à sauver Wonder Man. Disney+, qui avait renouvelé la série pour une saison 2 au printemps dernier, décide finalement de couper court à l'aventure. Le super-héros ne reviendra pas sur la plateforme de SVOD, c'est maintenant acté. L'acteur a déjà réagi sur son compte Instagram. On en parle avec vous.

Disney+ annule Wonder Man, il n'y aura pas de saison 2

C'est un rebondissement que personne n'avait prévu. La série Wonder Man avait connu un bon démarrage en janvier dernier. Les retours étaient même plus qu'encourageants avec 91 % de la critique sur Rotten Tomatoes et 87 % de la part du public. Les audiences semblaient même rassurantes, puisque la série Marvel s'était hissée à la 8ᵉ position du top 10 des charts streaming par Nielsen.

Alors quand Disney+ a rapidement annoncé qu'il y aurait une saison 2, on ne pouvait pas s'imaginer que le projet serait aussi vite avorté. Variety vient de dévoiler que la série Wonder Man n'aurait finalement pas de suite. Ainsi, elle rejoint la liste des séries Marvel annulées, toutes plateformes confondues :

Daredevil

Luke Cage

The Punisher

Jessica Jones

Iron Fist

Agent Carter

The Gifted

Wonder Man

Mais le cas de Wonder Man était assez atypique. Les séries Marvel de Disney+ ont rarement eu droit à plusieurs saisons jusqu'ici. Alors quand nos confrères rapportent qu'aucune salle d'auteur n'aurait même été ouverte pour la suite, on comprend qu'il y a eu une anomalie quelque part. L'acteur Yahya Abdul-Mateen II, de son côté, a réagi sobrement d'un « c'est la vie », tout en remerciant le public et toutes celles et ceux qui ont soutenu cette aventure.

Le retour de Wonder Man est-il possible ailleurs ?

Joe Otterson, le journaliste de Variety, s'est renseigné le possible devenir de Wonder Man. Selon une source qui a connaissance des coulisses, « les personnages de la série pourraient tout de même apparaître dans d'autres projets Marvel à l'avenir ». Ce n'est évidemment qu'une hypothèse et rien d'officiel à ce jour. Mais au cinéma ou sur Disney+, qui sait si nous ne reverrons pas Yahya Abdul-Mateen II dans le MCU ?