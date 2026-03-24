Disney+ a multiplié les cartons dernièrement et la plateforme compte bien continuer sur cette lancée encore un moment. Sans grande surprise, le géant de la SVOD vient de confirmer le renouvellement d'une de ses séries à succès les plus récentes, la machine est lancée.

Disney+ renouvelle l'une de ses meilleures séries du moment

Si le MCU n'est toujours pas mort, il a essuyé une série de tempêtes qui l'a tout de même énormément ralenti. Les blockbusters se sont enchaînés mais le box office n'a malheureusement pas suivi. Entre lassitude de toujours voir la même chose et films qui manquent cruellement d'ambition, Marvel et Disney ont bien failli se retrouver dans une impasse. Mais l'univers cinématographique de la Maison des Idées commence à reprendre des couleurs avec Thunderbolts au cinéma mais aussi Wonder Man sur Disney+. Le premier a fait un carton dans les salles obscures et a rencontré un très joli succès critique, quant à la série, elle a surpris tout le monde avec sa posture de comédie rafraîchissante.

Résultat, Disney+ a décidé de la renouveler pour une seconde saison, c'est désormais officiel. On retrouvera donc bientôt Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley dans leur rôle respectif d'acteurs sur le retour. Notre Wonder Man devra toutefois faire avec la nouvelle exposition de ses pouvoirs qui risque d'attirer l'attention. En espérant tout de même que la série Disney+ ne vienne pas s'enliser dans les carcans qu'elle a si bien réussi à esquiver jusqu'ici. L'avenir nous le dira, pour le moment si la saison 2 a été annoncée, aucune date de diffusion n'a été avancée. On peut toutefois se rassurer puisque le duo de réalisateurs de la première saison rempile également.

Ca raconte quoi Wonder Man ?

Pour rappel, la série Wonder Man de Disney+ nous fait suivre Simon Williams un acteur doté de pouvoir qu'il tente de caché pour décrcoher un rôle d'acteur. Sur sa route pour percer à Hollywood, il rencontre Trevor Slattery, acteur ayant pris le rôle du MAdarin dans Iron Man 3 et qui tente de se racheter une conduite. LEs deux hommes vont alors sympathiser et décrocher une audition pour l'un de splus gros projet de la sdécénnie : Wonder Man. Mais les choses ne vont pas tarder à prendfr eune tournure inattendu. L'intégral de la saison 1 est toujours Disponible sur Disney+, on ne peut que vous conseiller d'y jete run coup d'oeil.