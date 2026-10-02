Disney+ s'apprête à lancer sa nouvelle série évènement pour continuer son MCU avant l'arrivée d'Avengers Doomsday. Voici quand la série sortira et tout ce qu'il faut savoir avant de la regarder.

Disney+ n'a pas un très gros programme chargé pour le mois d'octobre 2026, mais lancera tout de même l'une de ses plus grosses séries de l'année avec VisionQuest. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la nouvelle série du MCU, quelques mois avant Avengers Doomsday qui est quant à lui attendu pour le mois de décembre. Voici quand elle sortira exactement et tout ce qu'il faut savoir avant de s'y plonger.

Quand sortira la saison 1 de VisionQuest ? Combien y aura-t-il d'épisodes ?

La série VisionQuest sortira le 14 octobre prochain sur Disney+ et sera composée de 8 épisodes. Si l'on suit les horaires habituelles, elle devrait être mise en ligne dans la nuit vers 3h du matin. Les deux premiers seront diffusés dès la sortie, tandis que les suivants seront mis en ligne à un rythme hebdomadaire chaque mercredi jusqu'au 25 novembre 2026.

Épisodes 1 et 2 : mercredi 14 octobre 2026

Ep 3 : mercredi 21 octobre 2026

Ep 4 : mercredi 28 octobre 2026

Épisode 5 : mercredi 4 novembre 2026

Ep 6 : mercredi 11 novembre 2026

Ep 7 : mercredi 18 novembre 2026

Final : mercredi 25 novembre 2026

Faut-il avoir vu WandaVision avant de voir VisionQuest sur Disney+ ?

La série se présente comme une suite directe de WandaVision, alors par définition, pour comprendre l'intégralité de l'intrigue, mieux vaut l'avoir vue, d'autant plus qu'elle est excellente, importante pour le MCU et toujours disponible sur Disney+. On pourra même aller un peu plus loin en vous invitant à également regarder Avengers 2 L'Ère d'Ultron qui sera lui aussi très important pour la série VisionQuest. Ultron est en effet intimement lié à Vision et sera même un personnage important de la série. Le film est lui aussi disponible sur Disney+.

VisionQuest est-elle importante pour Avengers Doomsday ?

Pour le moment, rien n'indique clairement si la série VisionQuest sera importante ou non pour la suite du MCU et ce qu'il se passera dans Avengers Doomsday. L'acteur Paul Bettany, qui incarne Vision, n'est pas officiellement confirmé au casting de Doomsday, ni même dans Secret Wars pour le moment. Marvel attend peut-être que la série sorte sur Disney+ avant d'annoncer quoi que ce soit à ce niveau-là.

Que raconte VisionQuest sur Disney+ ?

VisionQuest se concentrera essentiellement sur le personnage de Vision, l'être artificiel surpuissant qui tentera de survivre en se cachant de ceux qui souhaitent en faire une arme ou le détruire. Faisant suite aux évènements de WandaVision, Vision vivra caché et sera perdu, bataillant avec les différentes IA qui le composent pour donner un sens à sa vie. L'occasion pour nous de retrouver Ultron, mais également FRIDAY et JARVIS