Disney+ accueille aujourd'hui un nouveau film et pas des moindres puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de sa plus grande réussite d'animation qui se place carrément dans le top 10 des plus gros succès de l'histoire du cinéma.

Cette semaine, un énorme Pixar arrive sur Disney+ après avoir pulvérisé tous les records à sa sortie au cinéma. L'animation a le vent en poupe depuis des années, et ce n'est pas le succès fulgurant de Zootopie 2 en cette fin d'année 2025 qui viendra dire le contraire. Petits et grands pourront donc profiter d'une très belle nouveauté de décembre 2025 dès aujourd'hui.

Un gigantesque succès enfin disponible sur Disney+

Sorti juste avant l'été 2024, Vice Versa 2 s'est rapidement imposé comme l'un des plus gros succès de l'histoire au cinéma. Le film a pulvérisé le record de La Reine des Neiges 2 et ses 1,5 milliard de dollars au box-office et a fini sa course avec près de 1,7 milliard de dollars de recettes, absolument énorme. Il aura même été le film d'animation le plus rentable de tous les temps jusqu'à l’arrivée du monument chinois Ne Zha 2 qui pulvérisait absolument tout sur son chemin. Quoi qu'il en soit, Vice Versa 2 reste le plus gros film d'animation Disney et il est aussi et surtout très apprécié des spectateurs.

Le film reprend les grandes lignes du premier et l'on retrouve donc la jeune Riley désormais adolescente et fraîchement diplômée. En plein bouleversement dans sa vie, de nouvelles émotions font leur entrée comme l’Anxiété, l’Envie ou encore l’Ennui. Joie, Peur, Colère et consorts devront donc faire avec ces nouvelles colocataires qui vont chambouler tout leur quotidien et évidemment celui de la jeune Riley, perdue et déchirée. Une fois encore, le film traite de manière touchante des troubles que l'on connaît tous ou que l'on a tous connus, avec une forme de métaphores ludique et amusante sans jamais en faire trop ou pas assez. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est donc le moment pour peu que vous soyez abonnés à Disney+.

source : Disney+