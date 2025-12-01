Disney+ fait le plein de nouveautés cette semaine, avec notamment un gros film d'animation qui a eu un franc succès lors de sa sortie en salle. On peut aussi noter le retour d'une série appréciée.

Disney+ va lui aussi recevoir tout un tas de nouveautés en décembre 2025, comme Netflix ou encore Prime Video. Dans les prochains jours, on notera l'arrivée de plusieurs films dont la suite d’un film d'animation à succès, ainsi que le retour d'une série très appréciée.

À noter qu'à l'heure où sont écrites ces lignes, Disney+ n'a pas encore dévoilé toutes les sorties à venir pour le mois de décembre 2025. Nous mettrons à jour cet article si besoin.

Tous les films Disney+ de la semaine du 1er au 7 décembre 2025

Côté films, c'est la suite d'un gros succès qui va marquer les esprits cette semaine sur Disney+, Vice Versa 2. On retrouve la jeune Riley désormais devenue adolescente et fraîchement diplômée, qui va entrer dans un nouveau pan de sa vie. Ses émotions sont quelque peu dépassées par les événements, d'autant que de nouveaux sentiments font leur entrée, notamment Envie, Ennui et Anxiété, qui vont tout chambouler.

L'autre gros film de la semaine, Elyas, est quant à lui un long métrage d'action français porté par Roschdy Zem que l'on a déjà pu voir dans 36 Quai des Orfèvres, Mains armées ou très récement dans Elisa. Dans Elyas l'acteur il incarne un vétéran des forces spéciales devenu solitaire et paranoïaque, contraint de prendre les armes pour défendre une mère et sa jeune fille de 13 ans lorsqu'elles sont ciblé par un mystérieux commando d'assassins. Un film d'action bourré d'adrénaline, efficace et musclé, qui est désormais dispo sur Disney+.

5/12 Vice Versa 2 Journal d'un dégonflé Elyas



Toutes les séries de la semaine du 1er au 7 décembre 2025

Disney+ ajoutera également une nouvelle saison pour Are You Sure ?, une série de téléréalité sur le quotidien de Jung Kook et Jimin, deux hyperstars du groupe BTS. Durant l'été 2023, les deux jeunes adultes sont partis pour un ultime voyage avant leur service militaire. La série suit leur road trip aussi chaotique qu'intrigant. Un programme qui parlera surtout aux fans du groupe, et qui a déjà affirmé son petit succès avec sa première saison sur Disney+. Pour l'heure il faudra se contenter de ça, mais les prochaines semaines nous réservent encore de belles surprise notamment avec le retour très attendue de la série Percy Jackson qui entamera sa deuxième saison dès le 10 décembre !

3/12 Are You Sure ?



