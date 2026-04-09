Un an après la conclusion de The Handmaid’s Tale, l’univers de La Servante Écarlate revient avec une nouvelle série sur Disney+, en plus de l’intégralité de la série originale.

Ce qu’il y a de bien avec les plateformes de SVOD, c’est qu’il est toujours possible de trouver chaussure à son pied. Que l’on se tourne vers Netflix, Prime Video ou encore Disney+, ce sont toujours une ribambelle de programmes originaux et de classiques qui nous y attendent, nous permettant facilement d’allier nostalgie et découverte. Et cela semble d’autant plus être le cas pour Disney+ en ce mois d’avril, qui mêlera justement plus que jamais les deux avec le retour d’anciennes séries cultes mêlées à un brin de nouveauté.

The Testaments débute officiellement sur Disney+

En effet, si vous avez un tant soit peu suivi l’actualité de la plateforme ces dernières semaines, il ne vous aura probablement pas échappé que les prochains jours marqueront notamment le retour très attendu de Malcolm et Scrubs, deux séries emblématiques des années 2000 qui reviendront sous le feu des projecteurs avec une salve d’épisodes inédits. Mais avant cela, c’est un autre univers très populaire de ces dernières années qui nous attend sur Disney+ : celui de The Handmaid’s Tale, qui nous revient notamment au travers d’un nouveau programme.

Car oui, après être arrivé à sa conclusion l’an dernier à l’issue de sa sixième saison, l’univers dystopique de la romancière Margaret Atwood va reprendre du service dès aujourd’hui avec l’adaptation de The Testaments, suite de la série portée par Elisabeth Moss. Se déroulant cinq ans après la fin de The Handmaid’s Tale, cette nouvelle série entend alors raconter l’histoire de deux adolescentes, Agnes Mackenzie et Daisy, alors qu’elles intègrent l’école de préparation prémaritale de Tante Lydia à Gilead pour devenir de parfaites épouses obéissantes.

Toujours réalisée par Bruce Miller, à qui l'on doit l'adaptation de The Handmaid's Tale, elle mettra ainsi en scène un nouveau casting, cette fois-ci porté par Chase Infinity et Lucy Halliday dans le rôle des deux protagonistes. Avec, également, Ann Dowd et Rowan Blanchard dans les rôles de Tante Lydia et Shunammite. À noter que pour sa première saison, The Testaments proposera un total de 10 épisodes, dont la diffusion se fera progressivement sur Disney+ au cours des prochaines semaines jusqu’à l’arrivée du grand final, prévu pour le 27 mai 2026.

L’intégralité de The Handmaid’s Tale également disponible

Et pour ceux qui souhaiteraient pouvoir se replonger dans The Handmaid’s Tale, ou même plus simplement découvrir la série dont The Testaments est la suite, sachez que l’intégralité de la série originale fait également son arrivée dans le catalogue de Disney+ dès aujourd’hui. Cela comprend donc les six saisons diffusées entre 2017 et 2025, avec un total de 66 épisodes. De quoi vous occuper pendant un bon moment, et surtout vous permettre de prolonger le plaisir pour patienter entre la diffusion des épisodes de The Testaments ces prochaines semaines.

Source : Disney+