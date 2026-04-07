Faisant partie des films les plus cultes des années 90, Apollo 13 fait aujourd’hui son arrivée sur Netflix pour nous rappeler la tragique histoire de cette mission avortée de la NASA.

Le mois d’avril ne fait peut-être que commencer pour Netflix, mais à l’instar de ces dernières semaines, la plateforme de SVOD semble bien décidée à faire tout son possible pour séduire un maximum d'abonnés. Chaque nouveau jour qui passe est en effet une opportunité supplémentaire pour la compagnie de sortir ses meilleures cartouches, tant côté films que séries avec une ribambelle de nouveautés. Des nouveautés qui, parfois, vont alors puiser dans les plus grands classiques du cinéma, à l’instar par exemple d’Apollo 13.

Apollo 13 est maintenant disponible sur Netflix

Car oui, le film culte réalisé par Ron Howard en 1995 est aujourd’hui disponible sur Netflix, dont il rejoint le catalogue pour l’ensemble des abonnés. Mettant en scène Tom Hanks dans la peau de James ‘Jim’ Lovell aux côtés de Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise ou encore Ed Harris, Apollo 13 se veut être l’adaptation fidèle du livre Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, justement écrit par le véritable James Lovell. Ce dernier étant, alors, le commandant de la fameuse mission spatiale commanditée par la NASA quelques décennies plus tôt.

Tout au long du film, on découvre ainsi la façon dont a été organisée la mission Apollo 13 qui, le 11 avril 1970, a décollé depuis la Floride direction la Lune. En sachant que, malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’équipe à bord de la fusée. Deux jours plus tard, une explosion survenue à bord a en effet endommagé les réservoirs d’oxygène, mettant en péril l’ensemble de la mission. Dès lors, les astronautes à bord d’Apollo 13 ont donc dû opérer leur retour en urgence sur Terre, avec une aide réduite par les nombreux problèmes provoqués.

Réalisé en collaboration avec la NASA pour plus de réalisme, le film a connu un véritable succès critique et commercial. Nommé à neuf reprises à la cérémonie des Oscars 1996, Apollo 13 est reparti avec deux prix, à savoir celui du « Meilleur montage » et celui du « Meilleur son ». Il a également remporté de multiples récompenses à de nombreuses autres cérémonies, telles que les BAFTA Film Awards, les Directors Guild of America Awards et plus encore. De quoi en faire un classique à ne pas manquer, donc, et à retrouver dès maintenant sur Netflix.

Source : Netflix