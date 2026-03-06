Chaque plateforme de SVOD a ses titres forts. Disney+ n'en manque pas, trouvant toujours de quoi rivaliser avec Netflix, Prime Video et les services émergents. Mais il y a des séries qui se démarquent plus particulièrement par leur casting, leurs thématiques et leur réalisation. Alors quand en plus elles disposent d'un univers riche à disposition, ça devient vraiment incontournable. C'est justement le cas de ce spin-off très attendu qui prépare son arrivée avec un trailer anxiogène comme il le fallait.

Disney+ étend l'univers d'une série incontournable

En s'emparant de La Servante écarlate, le chef-d'œuvre littéraire de Margaret Atwood, le showrunner Bruce Miller avait-il anticipé que The Handmaid's Tale irait si loin ? Dépassant le cadre du roman original, la série adaptée entre 2017 et 2025 a connu un magnifique succès. Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, elle s'est étendue sur 6 saisons avant de tirer sa révérence en mai dernier. Seulement, ce n'est pas encore terminé pour l'univers dystopique, un spin-off étant annoncé au printemps sur Disney+

Compte tenu de la popularité de la série originale, The Testaments aura fort à faire pour se montrer à la hauteur. Mais ça semble déjà bien parti puisque Miller en revient ici au texte original d'Atwood, adaptant le roman éponyme de 2019. Comme sur le papier, ce spin-off nous ramènera à l'école de Tante Lydia. Nous y suivrons deux adolescentes, la dévouée Agnes et une nouvelle venue nommée Daisy. Voilà qui promet une plongée innovante dans le cauchemar pieu et dystopique de Gilead.

Si The Handmaid's Tale avait révélé l'actrice Elisabeth Moss, The Testaments pourrait réitérer de la sorte. De fait, le casting mise en partie sur des noms émergents. Le personnage d'Agnes sera notamment campé par Chase Infinity, comédienne de 25 ans qui brille déjà dans le film Une bataille après l'autre et tient le rôle-titre dans Présumé innocent. À ses côtés, nous retrouverons dans la peau de Daisy la jeune Lucy Halliday, dont la performance dans le film Blue Jean lui a valu pas moins qu'un BAFTA en 2022.

La série The Testaments commencera sa diffusion avec trois épisodes dès le 8 avril sur Disney+. La suite de la saison arrivera à un rythme hebdomadaire tous les mercredis, promettant d'être l'un des rendez-vous phares de l'année 2026.