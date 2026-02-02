Disney+ se frotte les mains en ce moment depuis l'arrivée du blockbuster Thunderbolts et de l'excellente série Wonder Man sur la plateforme. Les deux programmes cartonnent et ont très largement été félicités par la presse et les fans. Cette semaine, il n'y aura toutefois rien de neuf côté Marvel, mais quelques nouveautés à se mettre sous la dent tout de même. À noter qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, Disney+ n'a toujours pas donné signe de vie concernant son programme pour le mois de février 2026 en entier. On n'est donc pas à l'abri d'avoir quelques surprises ; en attendant, voici ce qui arrive pour sûr dans les prochains jours.

Les nouveautés du 2 au 8 février 2026 sur Disney+

Dès le 4 février, les abonnés Disney+ pourront retrouver Emma Mackey, star de la série Netflix à succès Sex Education, dans une comédie dramatique au casting 5 étoiles. La jeune actrice donne en effet la réplique à Jamie Lee Curtis (Halloween) et Woody Harrelson (Bienvenue à Zombieland) dans Ella McCay. Le film nous fait suivre une jeune femme qui tente de percer en politique dans un climat assez tendu. Elle essaye donc tant bien que mal de réussir en jonglant entre vie personnelle et professionnelle, mais aussi les épreuves de la vie. Un film sur la réussite, l'amour et l'amitié. L'autre sortie majeure de la semaine n'est quant à elle ni un film ni une série, mais un très gros événement.

Les marionnettes ultra connues du Muppet Show vous préparent une émission exceptionnelle sur Disney+ cette semaine, avec toujours plus de stars. On peut noter l'invitée spéciale Sabrina Carpenter, l'actrice et humouriste de talent Maya Rudolph (Loot) ou encore Seth Rogen que l'on voit partout en ce moment, notamment sur Apple TV dans Platonic ou encore The Studio, deux séries à succès.