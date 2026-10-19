Avant de sortir ses plus beaux costumes ou de se poser dans le canapé à frissonner devant des films, Disney+ ralentit la cadence. Voici le programme de la semaine.

L’arrivée de la fin du mois se fait doucement ressentir sur Disney+. Les plateformes de SVOD ont tendance à ralentir la cadence la dernière semaine du mois, mais pour celle qui accueille Mickey, les Avengers et leurs amis, le rythme ralentit un peu plus prématurément. La semaine sera ainsi relativement calme sur Disney+, avec la diffusion de la suite de sa série événement d’octobre 2026, VisionQuest, un documentaire et deux nouvelles séries pour les enfants. Voici l’agenda Disney+ des prochains jours.

Les films de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Ce ne sont que deux films qui seront disponibles cette semaine sur la plateforme. A commencer par Ogre d’Arnaud Malherbe. Dans ce thriller fantastique de 2021, Ana Girardot (Le Comte de Monte-Cristo) incarne une jeune femme qui s’installe avec son fils dans un village isolé du Morvan, afin de prendre un nouveau départ. Mais derrière le calme apparent de cette campagne emplie de mystères se cachent d’étranges événements qui réveillent les peurs les plus profondes des habitants. Un film sur fond de légendes rurales à découvrir cette semaine sur Disney+. A ses côtés, le film documentaire consacré à Notre Dame reconstituant, heure par heure, la réalité de l'incendie du 15 avril 2019. Voici en résumé les nouveaux films Disney+ de cette semaine :

23/10 Ogre Notre-Dame Brûle - film documentaire



Les séries Disney+ de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Côté séries, ce sera également très calme. Marvel continuera de déployer de nouveaux épisodes de VisionQuest, sa série événement faisant suite à WandaVision et Agatha All Along. En parallèle, deux séries jeunesse feront leur arrivée ou leur retour dans le catalogue de Disney+. A commencer par la série d’animation à succès auprès des petits, Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires. Le Tisseur et ses amis rempilent pour une cinquième saison, où Gwen, Miles et Peter pourront cette fois mener des sauvetages encore plus périlleux grâce à leur nouvel équipement de secours et leur camion de pompier. Ils feront notamment équipe avec Rocket, Groot, M. Fantastic et Silk.

Dans un registre différent, la première saison de Soy Luna : De retour sur la piste sera également diffusée cette semaine sur Disney+. Deux ans après un grave accident l’ayant éloignée du patinage, Luna Valente retrouve le Jam & Roller alors qu’un grand tournoi de freestyle se prépare. Elle devra rapidement décider si elle est prête à rechausser les patins.

21/10 Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires - Saison 5 VisionQuest - Épisodes 3 et 4 Soy Luna : De retour sur la piste - Saison 1

