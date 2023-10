Tout comme Netflix et Disney+, Prime Video s'assure que ses abonnés soient chouchoutés, et pour cela, la plateforme ajoute des nouveautés chaque semaine. Toutefois, la cadence est un peu moins soutenue que chez la concurrence, ce qui ne veut toutefois pas dire qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, bien au contraire. Bien souvent, on a même le droit à quelques surprises, comme récemment avec l'annonce du retour d'un des programmes les plus appréciés en France, LOL qui rit sort, qui prépare une petite dinguerie pour Halloween. Quoi qu'il en soit, cette semaine, voici ce qui vous attend sur Prime Video.

Toutes les sorties Prime Video du 16 au 22 octobre

On va avoir le droit à quelques nouveautés, mais aussi à un rendez-vous bien ancré, le nouvel épisode des super-héros de Gen V. Ce dernier est attendu vendredi 20 octobre, et si vous suivez la série, vous savez qu'il sera plutôt important et chargé en surprises. Pour le reste, on ne dira rien, histoire de ne pas spoiler celles et ceux qui n'ont pas encore suivi. En revanche, si vous n'avez toujours pas regardé, on vous conseille vivement de vous y mettre et d'attaquer la série. Ce spin-off de The Boys vaut vraiment son pesant de cacahuètes et mérite le coup d'œil. Notez par ailleurs que la série The Boys reviendra quant à elle prochainement avec une quatrième saison, mais nous n'avons aucune info à son sujet pour le moment. Toujours du côté des séries, cette semaine marque le lancement de la saison 3 d'Upload, une série de science-fiction très appréciée qui continuera donc sur sa lancée avec de nouveaux épisodes. On notera aussi l'arrivée de la deuxième saison de Bosch Legacy en fin de semaine également.

Enfin, pas de documentaires ou de reportages majeurs cette semaine, mais quelques films avec Drone Games, un film français qui nous fera suivre une bande d'ados marginaux qui enchaînent les braquages à l'aide de drones. Un film presque concept tant dans son intrigue que dans sa mise en scène. Ce film sera accompagné de L'autre Zoey, une comédie romantique toute légère et dotée d'un joli casting avec Josephine Langford, la star de la saga After, également disponible sur Prime Video d'ailleurs.

Les films et séries Prime Video du 16 au 22 octobre

Films Prime Video

Drone Games - 19/10

- 19/10 L'Autre Zoey - 20/10

Series Prime Video

Upload - saison 3 - 20/10

- saison 3 - 20/10 Bosch Legacy - saison 2 - 20/10

Le rendez-vous à ne pas louper