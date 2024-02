Il y a comme odeur de fin pour les nouveaux films, séries et documentaires Disney+ de février 2024. Un mois qui ne restera pas dans les annales avec très peu de sorties, malgré la présence d'Atlanta saison 4 et de l'ultime saison 3 de Star Wars Bad Batch. Mais comme on dit, le meilleur est à venir, et pour le coup, ça n'a jamais été aussi vrai. Une série événement sera disponible cette semaine, et c'est déjà un très beau succès avant même son lancement sur la plateforme de SVOD.

Les films, séries et docs Disney+ du 26 février au 3 mars 2024 (S9)

Le nombre de nouveautés Disney+ en février 2024 étant très faibles, il ne faut pas s'attendre à de grosses surprises de ce côté-là. Même si on attendra de voir ce que le service réserve aux abonnés pour les premiers jours de mars 2024. En attendant, la firme aux grandes oreilles va créer l'événement avec Shogun. Un show TV qui se passe au Japon Féodal, en 1600 alors qu'une immense guerre civile est sur le point d'éclater, avec Hiroyuki Sanada (Le Dernier Samouraï, Westworld...) au casting. Cette mini-série Disney+ a déjà tout d'une grande selon les premiers avis. Le nombre de critiques a beau avoir augmenté, c'est toujours un 100% pour le moment, mais on rappelle que les utilisateurs n'ont pas encore pu la regarder.

« L'une des séries les plus captivantes et impressionnantes de l'année » estime The Wrap. « Shōgun s'impose comme un véritable chef d'oeuvre » (via Time Magazine). « Des performances remarquables et images magnifiques » résume Empire Magazine. Un incontournable Disney+ tout simplement. Les deux premiers épisodes de Shogun seront disponible le 27 février, tandis que les huit derniers seront mis en ligne à raison d'un chaque semaine.

Un autre ajout dans les sorties Disney+ du 26 février au 3 mars 2024 ? Oui, une seconde série venue de Corée, L'Héritier Interdit. « Les ambitions de Taeoh dépassent toute mesure. Et c'est lors d'une rencontre fatidique qu'il discute avec Inha de ses désirs. Les deux rencontres ensuite Hyewon, et même si leur point de vue diverge, tous partagent le même rêve. Une fin inattendue les attend ». On retrouve notamment Lee Jae-wook (Death's Game) à l'affiche. Ce sera à découvrir sur Disney+ le 28 février prochain.

Les sorties de la semaine 9

Shogun (27 février)

L'Héritier interdit (28 février)