Faire du neuf avec du vieux est une pratique très appréciée par l'industrie du divertissement. Peut-être même trop d'ailleurs et souvent, ça se termine mal avec des projets qui ne sont pas à la hauteur des originaux. Mais c'est comme ça et la firme de Mickey - comme d'autres sociétés - ne compte pas s'arrêter de sitôt. Voici le prochain recyclage de Disney+ selon The Hollywood Reporter et Variety.

Un dessin animé emblématique des années 90 de retour

La société aux grandes oreilles aime piller dans vos souvenirs parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Après les récents Peter & Wendy, le film live-action La Petite Sirène, le futur long-métrage Bambi ou encore le remake de Chair de poule, la firme de Mickey a eu une autre idée. Un retour de Rox et Rouky ou de Pocahontas ? Aucun des deux, mais ça concerne bien un grand classique des studios Disney.

D'après les deux magazines américains, Disney+ va rebooter Gargoyles, le dessin animé culte des années 90. Une série animée dans laquelle on suivait des gargouilles qui étaient en charge de protéger Manhattan. L'entreprise de Bob Iger envisage de faire revenir la licence avec une toute nouvelle série, mais en prises de vues réelles. Et pour cela, la plateforme a fait appel à deux noms du cinéma d'horreur. Gary Dauberman (Annabelle) et James Wan (The Conjuring).

Selon les informations récoltées par The Hollywood Report, Dauberman aura la casquette de scénariste, de producteur exécutif et de showrunner sur la nouvelle série Disney+ Gargoyles. James Wan, qui connaît un grand succès avec ses production horrifiques, sera quant à lui producteur exécutif également via sa société Atomic Monster. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble par le passé, notamment sur la franchise Annabelle, et ont sûrement été choisis pour leur capacité à générer beaucoup d'argent avec trois fois rien.

Crédits : Gamesradar.

Une série live-action Gargoyles sur Disney+

Si l'on en croit d'anciens bruits de couloir, Gargoyles aurait déjà dû revenir avec un film live-action réalisé par Jordan Peele (Get Out, Nope). C'était un souhait du metteur en scène... qui s'est pris un stop de la part du géant américain. Quelques années plus tard, Disney+ reprend à son compte cette idée et la transforme en une nouvelle série. Et les sentiments sont partagés sur la Toile. Certains ont peur du résultat, que ce soit même très rapidement annulé, tandis que d'autres sont déjà prêts à accueillir le projet.

« J'ai la sensation que la série va être annulée après une ou deux saisons »; « Enfin ! J'ai toujours dit que ça se prêterait bien à du live-action, le scénario étant si profond »; « Je suis très partagé car c'est une grande partie de mon enfance. Cela pourrait être aussi génial que mauvais, mais d'après la tendance actuelle, ce sera probablement mauvais »; « J'adore tellement ce dessin animé, mais je suis partagé »; « Oh !!! J'attendais ça ! »; « J'adore Gargoyles. C'est parti ! »; « Yeah, les Gargoyles était mon truc à l'époque »; « On croit en James Wan »; « Merci Disney » peut-on lire sur X.

La série Gargoyles originale a été diffusée à l'époque sur Canal+, puis sur TF1. Mais si vous souhaitez vous faire un trip rétro, les trois saisons sont disponibles sur Disney+.