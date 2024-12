On le sait, Disney, à travers sa plateforme Disney+, a bien compris à quel point la nostalgie des spectateurs pouvait être rémunératrice. Parfois, les fans sont prêts à tout pour revoir, ne serait-ce que le temps d'un film ou d'un épisode, les personnages de leur enfance. Dans le cas présent, il y a de quoi être ravi avec une belle annonce.

Disney+ surfe sur votre nostalgie

La nouvelle va ravir les fans de Malcolm. La famille la plus folle des années 2000 fait son grand retour. Disney+ a annoncé la commande de nouveaux épisodes de la série culte. Et cerise sur le gâteau : Frankie Muniz, Bryan Cranston et Jane Kaczmarek reprennent leurs rôles emblématiques.

Le créateur de la série, Linwood Boomer, est aussi de la partie. Ce revival se présentera sous la forme de quatre épisodes spéciaux. L’intrigue est simple mais promet de belles crises de rire : Malcolm et sa fille se retrouvent plongés dans le chaos familial à l’occasion du 40ème anniversaire de mariage de Hal et Lois. Autrement dit, rien n’a vraiment changé.

Les retrouvailles s’annoncent explosives. Et on peut compter sur Hal, toujours imprévisible, et Lois, plus autoritaire que jamais, pour provoquer des situations rocambolesques. Malcolm, lui, tentera sans doute de garder un semblant de contrôle. Mais comme toujours avec cette famille, ce sera mission impossible.

Une série culte qui a marqué les années 2000

Diffusée pour la première fois en 2000, Malcolm a marqué toute une génération. Son humour décalé, ses personnages hauts en couleur et son ton unique ont fait d’elle une série incontournable. Contrairement aux sitcoms classiques, elle a innové avec son format en caméra unique. Un choix qui a changé la manière de produire des comédies à la télévision.

Au total, la série compte 7 saisons et 151 épisodes. Elle a reçu 7 Emmy Awards et reste l’un des plus grands succès télévisés des années 2000. Même aujourd’hui, les aventures de Malcolm et de ses frères continuent de séduire. Grâce aux plateformes de streaming, elle est redécouverte par les nouvelles générations.

Depuis quelques années, les reboots de séries cultes se multiplient. Les spectateurs adorent retrouver leurs personnages préférés, mais aussi partager ces séries avec leurs enfants. Après le succès d’autres retours comme Scrubs ou Prison Break, Disney+ a vu en Malcolm une occasion en or.

Ayo Davis, présidente de Disney Branded Television, l’explique bien : « Malcolm capture l’essence de la vie de famille avec humour et émotion. » Ce retour s’annonce fidèle à l’original, avec des surprises pour moderniser le tout. Pour l'instant aucune date de sortie n'est annoncée.

Source : variety