C’est un nouveau mois qui démarre pour les plateformes de SVOD, et le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes ont décidé de nous apporter le meilleur du cinéma et des séries télévisées avec leur catalogue. En effet, que l’on se tourne du côté de Netflix, de Prime Video ou encore de Disney+, c’est assurément une ribambelle de classiques et d’œuvres cultes qui s’offrent à nous, le genre à côté desquels il vaut mieux ne pas passer. Et pour les abonnés à Disney+, cela comprend notamment l’une des meilleures séries comiques de ces dernières années.

Retrouvez l’intégrale de Schitt’s Creek sur Disney+

Diffusée entre 2015 et 2020 sur les ondes de CBC aux États-Unis, puis à partir de 2021 sur Canal+ chez nous, Schitt’s Creek est le genre de série qui ne paye pas toujours de mine aux premiers abords, mais dont on finit inévitablement par tomber sous le charme après quelques épisodes. Au cœur de celle-ci : la surprenante famille Rose, dépouillée de toute sa fortune après avoir été escroquée par l’un de ses gestionnaires. Résultat : d’une vie de luxe, cette dernière se retrouve à vivre dans un motel délabré d’une petite ville perdue appelée Schitt’s Creek.

Pour porter cette histoire des plus atypiques, Eugene et Dan Levy, qui incarnent respectivement le père (Johnny) et le fils (David) de cette étrange famille ; aux côtés de la regrettée Catherine O’Hara et d’Annie Murphy, qui campent quant à elles les rôles de la mère (Moira) et de la fille (Alexis). Et croyez-nous, vous ne serez alors pas déçus par le quotidien des Rose, qui s’est décliné sur un total de 80 épisodes répartis sur 6 saisons. Des saisons aujourd’hui toutes disponibles sur Disney+ après avoir occupé pendant un temps le catalogue de Netflix.

D’ailleurs, il suffit de voir toutes les récompenses remportées par Schitt’s Creek ces dernières années pour comprendre que cette série vaut absolument le détour. Rien qu’en 2020, ce sont des prix tels que « Meilleure série télévisée comique », « Meilleur acteur dans une série comique » pour Eugene Levy, ou encore « Meilleure actrice dans une série comique » pour Catherine O’Hara qui lui ont été confiés aux Emmy Awards, tandis que Schitt’s Creek est également repartie avec le prix de la « Meilleure série musicale ou comique » des Golden Globes en 2021.

Source : Disney+