L'année commence en trombe sur les plateformes de SVOD. Netflix, Prime Video et consorts ont sorti le grand jeu dès le départ. Il en va de même pour Disney+, qui gonfle son catalogue à tout-va dès le mois de janvier. Ainsi, vous allez pouvoir parfaire votre culture ou revivre de grands moments de cinéma avec plusieurs sagas mythiques. L'une d'elle vient d'intégrer le service. En tout, ce sont 5 nouveaux films que vous pouvez découvrir dès à présent. Attendez-vous à du grand spectacle et des scènes coup de poing.

Disney+ vous propose une saga d'espionnage culte

Vous allez avoir de quoi faire en janvier 2026 sur Disney+. Depuis le premier du mois, les abonnés ont accès à l'intégral d'une saga iconique du 7e art et du genre de l'espionnage. Nous parlons bien évidemment de Jason Bourne, la franchise qui a débuté en 2002 sur grand écran avec La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity). Tiré du roman éponyme de Robert Ludlum, ce coup d'essai a vite en droit à des suites, donnant ainsi naissance à une série de cinq films au total dont le dernier est sorti en 2016.

Disney+ fait donc fort en proposant une pentalogie iconique et spectaculaire. On assiste à l'évolution d'un Matt Damon prêt à encaisser tous les coups dans la peau de Jason Bourne. Cet ex-agent de la CIA tente d'échapper à la traque des services secrets américains, qui le poursuivent d'opus en opus. Mais cet homme reconnu pour être implacable est une véritable machine à tuer. Hors de question pour lui de se laisser avoir, d'autant plus quand ses proches sont aussi en danger.

Retrouvez dès à présent l'intégral des 5 films de la saga composée de La Mémoire dans la peau, La Mort dans la peau, La Vengeance dans la peau, L'Héritage et Jason Bourne, sur Disney+.