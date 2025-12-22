Christopher Nolan est de retour avec un projet à la démesure assumée. The Odyssey, son prochain film, s’offre un premier aperçu officiel à travers un teaser déjà très ambitieux

Universal vient de lever le voile sur l’un des projets les plus attendus des prochaines années. The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan, s’est offert un premier teaser spectaculaire. Une relecture ambitieuse du mythe d’Ulysse, portée par un casting impressionnant et une mise en scène qui s’annonce monumentale.

Une première bande annonce pour The Odyssey de Nolan

Avec The Odyssey, Christopher Nolan adapte librement l’épopée fondatrice d’Homère. Le film suit le long retour d’Odysseus vers sa terre natale, après la guerre de Troie. Un voyage semé d’embûches, de combats et de rencontres surnaturelles, entre mer déchaînée, terres hostiles et créatures monstrueuses.

Dans le rôle principal, Matt Damon incarne Ulysse. L’acteur retrouve Nolan après leur collaboration sur Oppenheimer. Dès les premières images, le ton est donné. Naufrages, armées décimées, monstres tapis dans l’ombre et marche éprouvante vers le foyer, le film promet une odyssée aussi physique qu’intérieure.

Des images qui donnent envie

Le teaser dévoilé par Universal enchaîne les images fortes. On y aperçoit Ulysse et ses hommes piégés dans le célèbre cheval de Troie, des scènes de navigation périlleuse, mais aussi des passages plus sombres, notamment dans des grottes où une créature massive semble observer les héros.

Le teaser montre également Tom Holland dans le rôle de Télémaque, le fils d’'Ulysse, ainsi que Anne Hathaway en Pénélope, son épouse restée au pays. Des apparitions brèves, mais suffisantes pour installer les enjeux familiaux au cœur du récit. Au-delà de Damon, le film réunit un casting particulièrement dense. Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Jon Bernthal ou encore John Leguizamo font partie de l’aventure. The Odyssey sortira au cinéma le 17 juillet. D’ici là, ce premier teaser donne un avant-goût d’un film qui s’annonce comme l’un des grands événements cinématographiques à venir.

Le studio n’hésite pas à parler d’un film générationnel, capable de marquer durablement le cinéma épique moderne. Une ambition cohérente avec la filmographie de Nolan, qui continue de privilégier les tournages réels, les effets pratiques et une mise en scène très physique. Du très très lourd.

Source : Universal