Disney+ mise tout sur Marvel en ce moment, entre l'arrivée de blockbusters sur sa plateforme et le carton de Wonder Man et de la saison 2 de Daredevil Born Again, le MCU semble renaître de ses cendres. Prochainement, c'est Spider-Man Brand New Day qui relancera la machine, alors que son trailer a déjà pulvérisé tous les records de visionnage. Mais avant ça, il faut que l'un des personnages présents dans le film se rachète une conduite et il va le faire dans un film qui lui sera entièrement dédié.

Le Punisher revient casser des dents sur Disney+ dès le mois de mai

On parle évidemment de Frank Castle, le Punisher incarné par Jon Bernthal depuis la série Daredevil sur Netflix. Il est bien évidemment de retour depuis Daredevil Born Again et sa rage ne s'est pas calmée. Mais il va bien falloir qu'il se détende puisque l'anti-héros sera lui aussi à l'affiche du prochain film Spider-Man, on peut même l'apercevoir dans la bande-annonce se faire museler par Spidey avant de dire une violente insulte. The Punisher One Last Kill sera diffusé sur Disney+ dès le 12 mai prochain et nous racontera ce qu'a traversé Frank Castle après la saison 1 de Daredevil. Des évènements qui se déroulent visiblement avant ceux du prochain Spider-Man.

Le Punisher tente de retrouver une vie normale avant d'être une fois de plus confronté à de gros problèmes, l'obligeant à reprendre les armes. Le film est produit et co-écrit par Jon Bernthal lui-même qui avait le projet à cœur et a pitché plusieurs idées à Marvel avant que le projet ne soit réellement lancé. Ce nouveau film signera également le retour de Jason R. Moore dans le rôle de Curtis Hoyle, un ami du Punisher que l'on a déjà croisé à l'époque de la série avant son retour sur Disney+. La première bande-annonce promet en tout cas un retour aux sources pour le personnage, plus brutal que jamais, et devrait être riche en scènes d'action musclées.