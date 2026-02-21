Depuis plusieurs années, Disney adapte ses meilleurs dessins animés pour en faire des films en prise de vues réelles. Si certaines ont créé la polémique et ont eu une réception très difficile, comme La Petite Sirène ou encore Blanche Neige, d'autres ont réussi à s'imposer et démontré que ce processus n'était pas vain. L'un de ses plus gros succès arrive enfin sur Disney+ aujourd'hui et vous allez l'adorer.

L'un des meilleurs films Disney de 2025 arrive sur la plateforme

Disney+ ajoute un très gros film à son catalogue aujourd'hui et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'adaptation cinématographique de Lilo & Stitch. Le film est sorti en salle le 21 mai 2025 et a rencontré un succès fulgurant. Il s'agit à ce jour d'une des adaptations live action les plus réussies de Disney, et les critiques sont globalement très bonnes que ce soit de la part de la presse ou des spectateurs.

Le film Lilo & Stitch reprend exactement la même trame que le dessin animé d'origine à savoir un extraterrestre, initialement prévu pour être une machine à tuer, qui s'échappe de sa prison et atterrit sur Terre. Il sera alors récupéré par une jeune fille qui le traitera comme un animal de compagnie et finira par s'y attacher, avant que les problèmes ne commencent. Stitch, la petite créature bleue au sourire démesuré, est l'un des personnages Disney les plus appréciés de tous. Véritable mascotte des produits dérivés, sa popularité a certainement joué dans le succès du film qui reste très sympathique au demeurant. Le film est réalisé par Dean Fleischer Camp qui a cartonné avec Marcel le Coquillage (avec ses chaussures) en 2023. Si vous êtes fans de Disney ou du dessin animé des années 2000, ne vous privez pas, l'adaptation cinématographique vous fera passer un très bon moment.

Bande-annonce du film Lilo & Stitch (2025) disponible dès maintenant sur la plateforme.

source : Disney+