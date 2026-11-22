Sorti plus tôt cette année au cinéma, ce film salué par le public est désormais disponible dans le catalogue de Disney+, et vous devez vraiment lui laisser sa chance.

En ce moment plus que jamais, réussir à capter l’attention du public est assurément une véritable épreuve pour l’industrie culturelle. En cause : la sortie, évidemment, de GTA 6 plus tôt cette semaine, qui occupe désormais tout le temps libre de millions de personnes à travers le monde. Mais si d’aventure vous n’en faisiez pas partie, ou que vous souhaitiez tout simplement prendre une petite pause dans vos pérégrinations avec Lucia et Jason, alors peut-être le film Le Rêve américain, désormais disponible sur Disney+, pourra vous intéresser.

Disney+ accueille Le Rêve américain, film français sorti en 2026

Réalisé par Anthony Marciano, ce film français sorti dans les salles obscures en février dernier a effectivement fait son arrivée dans le catalogue de la plateforme aux grandes oreilles plus tôt cette semaine, où il est désormais visionnable par l’ensemble des abonnés. Porté par Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) et Raphaël Quenard (Chien de la casse), il raconte l’histoire – inspirée de faits réels – de Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, deux français devenus d’influents agents dans le milieu de la NBA aux États-Unis.

« Par amour du basket et avec une détermination sans faille, ils ont surmonté les obstacles, la barrière de la langue et des revers. Ils ont découvert des talents inconnus et pris d’énormes risques sans garanties », révèle notamment le synopsis de Disney+, qui met en avant le fait que le film prend alors la forme d’un « récit de persévérance et de loyauté ». Et pour les accompagner dans cette aventure, les têtes d’affiche du Rêve américain peuvent alors compter sur la présence de :

Olga Mouak

Tracy Gotoas

Djibi Diakhaté

Etienne Guillou-Kervern

Gregory Defleur

David Clark

Josh Casaubon

Momar Sakanoko

Roukiata Ouedraogo

Un film salué par le public, qu’en disent les critiques ?

Fait suffisamment rare pour être souligné, Le Rêve américain enregistre d’excellentes critiques de la part des spectateurs sur AlloCiné, où il affiche actuellement le score de 4.2/5 pour plus de 5 400 notes recensées. Parmi les avis laissés, beaucoup mettent alors en avant la qualité du duo Zadi et Quenard, qui crève résolument l’écran, au même titre que l’écriture du film ou encore le respect qui est fait de l’univers de la NBA. Que vous soyez amateur de basket ou non, l’ajout du film au catalogue de Disney+ vous donne ainsi une bonne occasion de lui laisser sa chance.

Source : Disney+