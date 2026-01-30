Si Netflix mise tout sur le retour d’une de ses plus grosses séries événement, Disney+ met le paquet avec Marvel en ce moment. Après Wonder Man, la nouvelle série qui a séduit les critiques au point de devenir l’une des meilleures du MCU, c’est au tour d’un très bon film de débarquer. Un blockbuster récent qui a permis à l’univers étendu de nous prouver qu’il avait encore de chouettes choses à nous montrer.

Un énorme film Marvel débarque sur Disney+, il est génial

Film très attendu de la phase 5, Thunderbolts a surpris tout le monde. Le film, désormais dispo sur Disney+, nous fait suivre une toute nouvelle équipe de bras cassés composée de Yelena (Florence Pugh), la sœur de la défunte Black Widow, son paternel Red Guardian (David Harbour), US Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) et Bucky Barnes (Sebastian Stan). Ces derniers sont obligés de collaborer pour essayer d’arrêter un nouvel ennemi redoutable à la puissance de mille soleils, certainement l’un des êtres les plus puissants du MCU actuellement. Au départ, on aurait pu s’attendre à un énième blockbuster dans la droite lignée de tous les précédents déjà disponibles sur Disney+, mais il n’en est rien.

Thunderbolts est un peu plus que ça. Son casting est impeccable et incarné. Des actrices et acteurs inspirés et impliqués qui nous rappellent les premiers films du MCU, mais vont encore plus loin puisque cette fois, l’écriture suit également. Nos héros ont de la consistance et de la prestance, l’ennemi est torturé, loin des archétypes classiques maintes fois remis au goût du jour. Un très bon film donc, que vous pouvez découvrir dès maintenant sur Disney+. Il est par ailleurs plutôt important pour la suite du MCU, qui reprendra cette année avec le nouveau Spider-Man, la série Daredevil et le film Avengers Doomsday.

Source : Disney+