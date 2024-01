Chaque semaine, Disney+, à l'instar de Netflix et Prime Video, enrichit son catalogue avec de nouvelles sorties. Toutefois, pour cette nouvelle semaine de 2024, Disney+ se montre plus réservé dans ses ajouts comparé au reste du mois. Bien que l'offre soit plus limitée, le service de streaming présente malgré tout quelques nouveautés dignes d'intérêt. Surtout pour les fans d'animation qui souhaitent découvrir la suite d'une série que l'on pourrait qualifier de véritablement culte.

Les séries Disney + du 22 au 28 janvier 2024 (S4)

Pas de nouveaux films cette semaine, mais quelques séries. On retrouve notamment et surtout la saison 19, partie 2, de American Dad. Faut-il vraiment présenter cette œuvre culte ? Créée par Seth MacFarlane, Mike Barker, et Matt Weitzman, cette série, connue pour son humour satirique et son style unique, suit les aventures de la famille Smith, dirigée par le père de famille et agent de la CIA, Stan Smith. Pour rappel, il y a actuellement un total de 20 saisons. Il reste donc une saison en attente pour être enfin à jour avec la diffusion américaine, et une saison 21 est normalement en préparation.

Les séries de la semaine 4

American Dad saison 19 partie 2 (24 janvier)

Les documentaires Disney+ du 22 au 28 janvier (S4)

Côté documentaire, c'est un peu plus complet avec À jamais dans nos cœurs, qui se concentre sur l'histoire de Scott Johnson, un étudiant américain de 27 ans dont le corps a été retrouvé en 1988 en contrebas d'une falaise sur une plage de Sydney, en Australie. Le film suit la quête de vérité de son frère aîné, Steve, qui s'est étalée sur trois décennies, et explore l'enquête sur plusieurs meurtres similaires non résolus. Cette mini-série documentaire ouvre une boîte de Pandore pleine de mystères et de recherches pour la justice.

Un documentaire attendu depuis longtemps par les amateurs d'animaux et de belles choses, car nous aurons enfin le droit à 1001 vraies pattes. Il s'agit d'une production de National Geographic inspirée du film d'animation 1001 pattes de Disney et Pixar. Ce documentaire explore les vies de micro-insectes dans différentes régions du monde, mettant en lumière comment ces petites créatures utilisent leurs capacités et forment des alliances improbables pour survivre au quotidien. L'objectif du documentaire est de révéler les phénomènes naturels à une échelle miniature.

Les documentaires de la semaine 4