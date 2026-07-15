Family Guy fait son retour en streaming. Votre abonnement Disney+ s'enrichit encore un peu plus, faisant rougir les concurrents tels que Netflix et Prime Video. La plateforme de SVOD lancée par la Company aux grandes oreilles voit son offre s'agrandir avec la dernière saison d'une série qu'on ne présente plus. Si vous voulez rire cet été, que vous avez un faible pour les séries comme Les Simpson ou American Dad, alors vous ne pouvez pas passer à côté des derniers épisodes de la série animée de Seth MacFarlane.

La saison 24 de Family Guy est dispo sur Disney+

Seth MacFarlane en a produit des séries devenues incontournables. D'American Dad aux films Ted, il fait partie des créateurs qui ont fait rire le monde entier. Les aficionados seront donc ravis de savoir qu'une de ses principales séries fait son retour sur Disney+. Les Griffin, ou plutôt Family Guy pour l'international, débarque dans votre abonnement avec sa dernière saison.

Production phare de la Fox tout comme Les Simpson, Family Guy reste un peu moins connue chez nous que ses cousins jaune. Pourtant, le dessin animé de MacFarlane s'est imposé comme une des référence de l'animation pour adulte depuis les années 1990. Son humour absurde, son côté satirique et son ton volontairement provocateur en font une série incontournable du catalogue de Disney+.

La saison 24 de Family Guy reste dans la droite lignée de la série. Mêlant parodies, référence Pop culture et situations absurdes, la dernière salve d'épisodes rassemble tous les ingrédients qui ont fait le succès du programme. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie et Brian sont de nouveau pris dans des péripéties délirantes qui sauront vous vous divertir cet été.

Si vous êtes un amateur de séries animée à destination d'un public adulte, avec un humour satirique qui rebondit sur notre époque, alors Les Griffin, alias Family Guy, est fait pour vous. Deux mois seulement après la diffusion de la saison 24 sur la Fox, les nouveaux épisodes sont maintenant disponibles en streaming sur Disney+.

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