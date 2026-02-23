Disney+ fait le plein de nouveautés cette semaine avec un gros film événement, mais aussi le retour d'une série très appréciée et une autre qui a créé l'événement à sa sortie.

Disney+ a déjà donné tout ce qu'il avait en réserve pour février 2026 avec notamment le film Lilo & Stitch, l'un des plus gros succès de 2025 au cinéma. Cependant, la plateforme a encore quelques cartouches pour conclure le mois. Cette semaine vous aurez le droit à une sortie événement, un gros film Marvel qui a vraiment beaucoup divisé, le retour d'une série appréciée et l'intégrale d'une autre qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie.

Tous les films Disney+ de la semaine du 23 février au 1er mars 2026

Le film le plus marquant de la semaine est sans aucun doute In The Blink of an Eye (Destins Croisés chez nous), un film de science-fiction très prometteur. Il nous raconte trois histoires distinctes à différents millénaires, mais qui sont finalement toutes interconnectées et questionnent sur plusieurs thèmes tels que l'espoir ou encore le cycle de la vie. Si ce film Disney+ crée l'événement, c'est parce qu'il est réalisé par Andrew Stanton, une légende de chez Pixar (Le Monde de Nemo, Wall-E…) qui avait raté sa reconversion dans les blockbusters hollywoodiens avec John Carter. Pour autant, l'homme en a sous le coude et a travaillé sur de nombreuses franchises de science-fiction comme For All Mankind pour Apple TV, pour Le Problème à 3 corps pour Netflix notamment.

L'autre sortie de la semaine sur Disney+ est quant à elle bien moins excitante puisqu'il s'agit de Morbius avec Jared Leto. Film faisant partie de la vaine tentative de Sony d'exploiter le SpiderVerse de son côté. Comme Kraven ou encore Madame Web, Morbius a fait un four et n'a clairement pas réussi à convaincre. Cela étant, il peut tout de même vous faire passer un peu le temps si jamais.

27/02 Destins croisés

28/02 Morbius



Bande-Annonce de In the Blink of an Eye (Destins Croisés) sur Disney+ le 27 février 2026.

Toutes les séries de la semaine du 23 février au 1er mars 2026

Côté série, Disney+ nous sert l'intégrale de Snowfall, une série FX coup de poing qui nous plonge dans l'enfer du crack dans les rues de Los Angeles dans les années 80 entre trafic, ultra-violence, pauvreté et prostitution. Avec pas moins de 6 saisons marquantes, la série a fait beaucoup de bruit à sa sortie en 2017, la voilà qui débarque en intégrale sur Disney+ cette semaine. Pour l'accompagner, ce 23 février signera le grand retour de Paradise. La saison 2 commencera avec trois épisodes tandis que les suivants sortiront au rythme de un par semaine. Dans cette nouvelle saison, Xavier partira à la recherche de sa femme dans le monde extérieur et fera la rencontre de survivants.

23/02 Paradise – Saison 2 - E01 à 03

25/02 Snowfall – Saison 1 à 06 Vampirina : l’ado vampire – E01 à 08

28/02 Phinéas et Ferb – Saison 5- E16 à 20



Bande-Annonce de la saison 2 de Paradise sur Disney+ le 23 février 2026.

Source : Disney+