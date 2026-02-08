La plateforme Hulu, désormais rattachée à Disney+, s'apprête à lancer un gros film de science-fiction très ambitieux. À la barre, on retrouve un réalisateur qui a cartonné chez Pixar avant de se prendre une violente douche froide avec sa dernière production en live-action. On est donc un peu sur la défensive concernant ce nouveau film, mais ça semble prometteur.

Un gros film de science-fiction arrive sur Hulu et Disney+

Andrew Stanton n'est pas n'importe qui. Il est notamment derrière de très gros films d'animation comme Le Monde de Némo ou encore Wall-E. Mais avant de faire ce nouveau film qui débarquera en février sur Hulu et Disney+, il a officié en tant que réalisateur sur l'un des plus gros échecs du cinéma des années 2010 : John Carter. Un sacré coup de froid pour celui qui touchait le ciel une fois sorti de chez Pixar. Il ne s'est pas laissé abattre pour autant, enchaînant les projets ça et là pour finalement revenir en tant que réalisateur avec un nouveau film ambitieux : In Blink of an Eye.

Ce film de science-fiction arrivera sur Hulu, et donc Disney+, le 27 février prochain. Il nous racontera l'histoire de la vie, ayant pour ambition de nous faire réfléchir sur son cycle, au travers de trois points de vue. Trois chemins de vie connectés et pourtant séparés de plusieurs millions d'années. Un pitch plutôt intéressant qui sera porté à l'écran par un casting plutôt solide. On pourra ainsi retrouver Kate McKinnon, star du légendaire late show américain Saturday Night Live qui lui a fait remporter l'American Comedy Awards en 2014. Elle sera accompagnée d'autres visages familiers du petit et du grand écran comme Rashida Jones, à l'affiche de Black Mirror sur Netflix et PlayDate sur Prime Video, ou encore Tanaya Beatty, aperçue dans Yellowstone et God's Country aux côtés de Thandiwe Newton. Sur le papier donc, In The Blink of an Eye a tout pour bien fonctionner sur Hulu et Disney+. Rendez-vous le 27 février prochain pour en avoir le cœur net.

Source Hulu, Disney+