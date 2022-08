D'abord attendue pour le 31 août 2022, la nouvelle série Star Wars Andor a finalement été repoussée de plusieurs mois par Disney. Il faudra en effet attendre désormais le 21 septembre prochain pour avoir le droit de découvrir les 3 premiers épisodes.

Un nouveau trailer pour patienter pour Star Wars Andor

La bonne nouvelle c'est que pour patienter on peut découvrir une toute nouvelle bande annonce qui est disponible ci-dessus. En outre le prequel de Rogue One y montre notamment pas mal de personnages en plus d'Andor. Sur les réseaux sociaux Disney marque en tout cas des points puisque la série qui semblait avoir moins d'impact que celle sur Obi-wan semble désormais très attendue par beaucoup de monde.

Coté acteurs nous devrions en plus de Diego Luna, retrouver Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough et Kyle Soller, mais aussi Genevieve O'Reilly qui reprend le rôle de Mon Mothma. Pour mémoire Star Wars Andor devrait suivre le chemin tracé par Rogue One et par ce qui a fait son succès, à savoir un ton différent, entre le film de guerre et d'espionnage. Nous devrions retrouver d'ailleurs au casting de têtes connues comme Forest Whitaker dans le rôle de Saw Gerrera et aussi Ben Mendelsohn dans la peau du charismatique Orson Krennic. 2 personnages qui ont fait le succès du film.

La série doit se dérouler quelques années avant Un Nouvel Espoir, l'occasion d'avoir plus de détails sur ce qui se passe dans la Galaxie pendant cette période.

Que pensez-vous de ce nouvelle bande annonce ?