Quand on vous dit Disney, à quoi est-ce que vous pensez ? Normalement, Mickey Mouse et sa bande, Le Roi Lion, Mulan, Hercules, bref, les grands classiques. Il ne faut aussi pas oublier que l'excellent studio d'animation Pixar a également fait des longs-métrages pour le compte du géant américain. Et parmi eux, il y en a un qui va normalement faire son grand retour sur le grand écran. Voilà une information qui devrait ravir les fans.

Disney va faire revenir Cars sur le devant de la scène

Cars, c'est une franchise qu'on ne présente plus vraiment aujourd'hui. Elle a vu le jour en 2006, et dès le premier film, c'était carton plein. On parle d'un film d'animation qui a rapporté 462 millions de dollars dans le monde. Du coup, Disney a eu envie de rentabiliser dessus. Deux suites ont donc été mises sur pied, en 2011 et 2017. Si on fait le calcul, ça fait environ six ans qu'on se demande si un 4 va finir par sortir. Eh bien, figurez-vous qu'on a finalement eu la réponse à cette question. Il y a de quoi être excité, et là, on n'exagère pas.

C'est Jay Ward, directeur créatif chez Disney, qui a validé le retour de Cars à une date indéterminée, pour le moment. Il l'a révélé au cours de l'événement Porsche Rennsport Reunion 7, un timing plutôt propice. « Il y a d’autres choses qui se préparent avec Cars, je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant. Je travaille actuellement sur des projets vraiment amusants que vous verrez dans quelques années. Il nous faut du temps pour les réaliser. ». Il parle donc de plusieurs projets, mais est-ce qu'on aura uniquement affaire à des films ? C'est ce qu'on est en droit de se demander, et plusieurs pistes sont possibles.

Notre homme est peut-être simplement en train de se projeter dans un futur lointain. Plus qu'un Cars 4, on aurait même un 5 voire un 6. L'autre option, c'est une série dérivée qui sortirait sur Disney+. C'est loin d'être incohérent, puisqu'il y en a déjà une sur la plateforme de SVOD. Elle s'appelle Sur la route, et elle a débarqué en 2022. On peut tout à fait avoir les deux, et c'est ce qui semble le plus probable pour beaucoup de personnes. En tout cas, ça fait plaisir de voir que cette licence ne va pas tomber dans l'oubli de sitôt. Le succès devrait à nouveau être au rendez-vous.