Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Demon Slayer ? L'anime est l'un des plus gros cartons de ces dernières années, avec notamment un film, Mugen Train, ayant amassé 500 millions de dollars de recettes. Il y a quelques mois, on a pu assister au final de la saison 3, le Village des Forgerons, et maintenant, c'est au tour de la saison 4 d'y passer. Et justement, elle s'est présentée au grand jour avec une fenêtre de sortie via un teaser pour le moins intrigant. C'est prometteur.

La saison 4 de Demon Slayer donne sa fenêtre de sortie

En 2019, l'œuvre de Koyoharu Gotōge a connu un nouveau vent de popularité lorsqu'elle a été adaptée en série animée. Depuis, les fans dévorent tout ce qui se rapporte à cet univers. Forcément, la saison 3 de Demon Slayer a été un gros succès, et une fois encore, sa qualité a été saluée. Du coup, on attend maintenant avec impatience la suite qui a officiellement donné de ses nouvelles. Et cette fois, ça ne rigole pas, puisqu'on a affaire à une bande-annonce inédite nous permettant d'avoir un premier aperçu des futures aventures de Tanjiro et sa bande.

Bon, on ne va pas se mentir, on a surtout affaire à un récapitulatif des événements récents s'étant déroulé dans Demon Slayer. Néanmoins, on a tout de même une fenêtre de sortie à se mettre sous la dent. En effet, la saison 4 fera ses débuts au printemps 2024, aux alentours du mois d'avril. A l'instar de la troisième saison, le premier épisode sera diffusé en avant-première dans les cinémas du Japon à compter du 2 février prochain. Oui, il y en a qui ont de la chance. Mais ne vous inquiétez pas, une autre bonne nouvelle nous a été rapportée.

Souvenez-vous, avant la sortie de la saison 3, un film baptisé En route pour le village des forgerons était sorti. La suite va reproduire le même schéma, et on nous annonce une tournée mondiale intitulée En route pour l'entraînement des Piliers. Le long-métrage regroupera le dernier épisode de la saison 3 avec le premier épisode de l'arc à venir. Selon Crunchyroll, en France, une projection est prévue à Paris le 24 février 2024. Les fans de Demon Slayer vont sûrement se jeter sur l'occasion.

A quoi s'attendre pour la suite ?

La saison 4 nous présentera donc l'arc de l'Entraînement des Piliers. Comme son nom l'indique, ce sera l'heure pour nos protagonistes de s'entraîner avec les Piliers. Pour rappel, il s'agit des neuf épéistes les plus puissants de l'Armée des pourfendeurs de démons. Au programme, des formations spéciales pour améliorer les capacités de nos héros, entre autres. On pourra ainsi voir en action les pouvoirs de ces personnages intrigants aux personnalités atypiques. L'animation de Demon Slayer promet à nouveau d'être sublime, et on a donc hâte de pouvoir regarder cette suite. Il faut juste faire preuve d'encore un peu de patience.