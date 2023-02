Fort de son succès, Demon Slayer va continuer sur sa lancée et continuer de charmer les fans de France et de Navarre. Explications :

Demon Slayer est un véritable carton, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec ses 500 millions de dollars de recettes, le film Mugen Train fait partie des animes les plus rémunérateurs, et il rentre d'ailleurs dans le top 5 des productions japonaises les plus lucratives à ce titre. Mais désormais il est temps de tirer un trait sur le passé et de se concentrer sur l'avenir à savoir le prochain film de la franchise, Demon Slayer : En route pour le village des forgerons.

Demon Slayer, le prochain film arrive en France

Demon Slayer : En route pour le village des forgerons sera donc disponible dans les salles françaises les 25 et 26 février prochains. À l’occasion, trois séances spéciales seront même disponibles dans la capitale, en présence de l'acteur Katsuyuki Konishi et du producteur Yuma Takahashi. Rien que ça. On peut apprendre la nouvelle via le compte Twitter du service de streaming Crunchyroll :

Attention ça ne veut pas dire que le film sera uniquement diffusé à Paris, ça sera également le cas dans d'autres villes de France. Mais seulement les séances spéciales se dérouleront à Paris. Le nouveau film Demon Slayer servira de base à la prochaine saison de l’anime. Sans forcément être obligatoire pour tout comprendre, il vaudra donc mieux avoir visionné le film entre temps pour avoir tous les tenants et les aboutissants scénaristiques.

Si tout se passe bien, la diffusion en France de la prochaine saison de l'anime devrait avoir lieu en avril 2023. Actuellement en France, les licences de l’anime sont détenues par Wakanim, Crunchyroll, Netflix, Prime Video et ADN. On ne sait donc pas encore sur quelle plateforme tout cela sera visible. La nouvelle devrait arriver très prochainement.

Comptez-vous aller voir le film au cinéma ? Ou mieux, assister à la séance spéciale parisienne ?