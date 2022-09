Cela va faire un bout de temps que nous n'avons pas vu Wolverine sur petit ou grand écran. Sa dernière apparition date du film Logan de 2017 et pour l'heure aucune mention de lui n'est faite au sein du MCU. Du moins... jusqu'à maintenant !

Une sympathique clin d'œil dans le MCU

C'est dans la très récente série Marvel She Hulk que plusieurs spectateurs ont pu apercevoir une mention concrète du personnage de Wolverine dans le MCU. Voyez plutôt :

En effet, lorsque que le personnage de Jennifer Walters regarde les offres d'emploi sur l'équivalent MCU de LinkedIn, des liens renvoyant vers des articles sont visibles dans le bas de l'écran de son ordinateur. Notamment celui-ci :

"Un homme se bat dans un bar avec des griffes métalliques"

L'autre article fait tout simplement référence au film Les Immortels avec la présence d'une statue géante dans l'océan. Comme nous l'expliquions au sein de cette news, les mutants sont officiellement introduits dans le MCU via la série Miss Marvel. On peut donc espérer une apparition prochaine de membres des X-Men, d'autant plus que le film Deadpool 3 est en préparation et qu'il sera officiellement intégré au MCU.

Reste à savoir quel acteur prendra la place dans le MCU de l'indétrônable Hugh Jackman qui a marqué les esprits de toute une génération et qui a rendu le personnage de Wolverine si populaire pendant toutes les années 2000 et 2010. Quoi que, après l'apparition du Professeur Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tout est possible (ou presque), même un (rapide) retour de Jackman.

Que pensez-vous du retour de Wolverine dans le MCU ? Quel acteur voyez-vous dans le rôle ?