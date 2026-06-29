Cyberpunk Edgerunners a enfin fait sa grande annonce en dévoilant sa saison 2 et en nous donnant une fenêtre de sortie sur Netflix. Ca promet d'être une très bonne surprise.

Après le succès de la première saison, Cyberpunk Edgerunners reviendra prochainement sur Netflix avec une saison 2 très différente. L'annonce a été faite pendant l'Anime Expo comme convenu et de premiers visuels des nouveaux héros ont même été dévoilés. Il va y avoir énormément de changements.

Véritable carton sur Netflix dès son lancement, Cyberpunk Edgerunners a présenté sa suite, une saison 2 indépendante qui racontera une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Il n'est pas question de faire une suite directe visiblement, Edgerunners a plutôt décidé de devenir une anthologie. On oublie donc nos chouchous de la première saison et on part à la rencontre d'un nouveau groupe de personnages. Pas de date de sortie précise pour le moment, mais il a été annoncé que Cyberpunk Edgerunners 2 arrivera sur Netflix en automne 2026. Ce sera une histoire indépendante donc, composée d'une dizaine d'épisodes.

Pour cette saison 2 de Cyberpunk Edgerunners 2, Netflix collabore toujours avec le studio Trigger qui se charge de l'animation comme pour la première saison. À la réalisation on retrouve toutefois un nouveau visage en la personne de Kai Ikarashi qui a déjà travaillé sur la première saison en tant qu'artiste en plus d'avoir fait ses armes sur de prestigieuses licences comme Evangelion ou encore Little Witch Academia.

Ce que racontera cette nouvelle saison

Si ce n'est pas une suite directe de la saison 1, ce qui ne change pas en revanche, c'est que l'on est toujours plongé à Night City. Le terrain de jeu de Cyberpunk 2077 et théâtre des évènements de la première saison de Cyberpunk Edgerunners, servira une fois de plus de décor à cette saison 2. On suivra cette fois un nouveau groupe de personnages qui auront tous des comptes à régler. « Une chronique de rédemption et de vengeance » d'après le descriptif officiel.

On y suivra donc D, un Netrunner qui traque un assassin ayant décimé son clan, Talia Yang, une jeune femme aux cheveux roses qui a fui l'univers Corpo pour adopter les lois de la rue et Roman Carax, un très jeune cinéphile en quête d'histoires authentiques comme il est officiellement présenté. Tous seront guidés par Kingsley, un Edgerunner vétéran qui vit dans l'ombre et fait office de leader de ce nouveau groupe.

Source : Neflix, Cyberpunk Edgerunner officiel