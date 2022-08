La série Netflix Cyberpunk Edgrunners est fin prête à être diffusée sur la plateforme au N rouge. Ce sera bien l'une des nouveautés majeures de septembre 2022 et nous avons la confirmation avec une bande-annonce à ne pas regarder au travail. Motivés à repartir dans l'univers de Cyberpunk 2077 ?

Un trailer sexy et violent pour la série Cyberpunk 2077

C'est donc officiel, Cyberpunk Edgerunners sera disponible le mardi 13 septembre 2022 sur Netflix. Cette série en 10 épisodes suit les pérégrinations d'un gosse de rue qui va tout faire pour sauver sa peau. Le tout dans un futur où la technologie et les modifications corporelles sont légion. Bref, l'univers Cyberpunk 2077.

Le dernier trailer ne souhaite rien cacher et la description Youtube de la vidéo prévient les spectateurs « Ne regardez pas ça au travail. Ne devenez pas Cyberpsycho. Rendez-vous le 13 septembre ». La bande-annonce encore explosive ne lésine pas sur l'action, la violence et avec des passages plus sexy pour l'héroïne Lucy. Ce sera l'une des membres de l'équipe Edgerunners avec David Maine, Dorio, Kiwi, Pilar et Rebecca.

Si vous êtes curieux, le générique très dansant avec une musique de Franz Ferdinand est déjà disponible. Mais pour le reste, rendez-vous dans une poignée de jours afin de savoir ce que vaut l'œuvre des créateurs de Kill la Kill.