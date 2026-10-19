Cyberpunk 2077 va bientôt avoir droit à une nouvelle œuvre transmédia qui va s'inspirer de ce qui a fait l'énorme succès d'Edgerunners, ce qui rassure les fans de la licence.

Il y a quelques jours, CD Projekt RED annonçait officiellement l'existence d'une adaptation en film live-action de Cyberpunk 2077, en partenariat avec Paramount et avec Lorenzo di Bonaventura (Transformers) en tant que producteur. Alors que Edgerunners 2 sort ce 20 octobre 2026 sur Netflix, le studio polonais a précisé que le long-métrage n'aura pas pour vocation d'adapter l'histoire du jeu, mais proposer son propre scénario, à l'instar justement de la série d'animation à succès de Studio TRIGGER.

Un film live-action Cyberpunk 2077 vraiment indépendant du jeu original ?

Quand nous avons eu vent de l'existence d'un film live-action adaptant Cyberpunk 2077 avec Paramount et le producteur de Transformers en collaboration avec CD Projekt RED, certains craignaient le pire. Rappelons en effet que Paramount a certes enregistré de beaux succès dans le domaine comme Sonic, mais également des échecs cuisants comme la très controversée série Halo. D'autres pensaient également qu'il serait risqué que le film tente d'adapter l'histoire très complexe et riche du jeu original.

Michał Nowakowski, PDG adjoint de CD Projekt RED, a tenu à mettre les choses au clair concernant leurs plans derrière cette adaptation en film de Cyberpunk 2077, dans le cadre d'une interview auprès de nos confrères polonais chez PAP Biznes. « À ce stade, nous pouvons seulement dire qu'il ne s'agit pas de réaliser une adaptation cinématographique du jeu. Nous voulons raconter une histoire qui se déroule dans l'univers de Cyberpunk, mais il ne s'agira pas d'une transposition fidèle, point par point, de l'intrigue du jeu. On ne veut définitivement pas ça ».

© CD Projekt

Une adaptation aussi réussie que Edgerunners en vue ?

Il se pourrait donc que le film live-action de Cyberpunk 2077 s'inspire de l'excellente série d'animation Edgerunners, qui avait également pris le parti de raconter avec ses deux saisons deux histoires totalement indépendantes, malgré quelques liens entre elles et avec les jeux, mais qui s'inscrivent bien dans le même univers.

Il se pourrait alors également que nous ne voyons même pas apparaître l'iconique duo V/Johnny Silverhand dans cette adaptation cinématographique en live-action de Cyberpunk 2077. Mais là encore, rappelons que Paramount a aussi essayé de raconter sa propre histoire avec sa série d'adaptation live-action Halo dans une « Silver Timeline » au résultat très décevant que l'on connaît.

Il est toutefois encore bien trop tôt pour de telles considérations, car pour l'heure le film d'adaptation de Cyberpunk 2077 n'en est qu'à ses balbutiements. Nous n'avons en effet aucune idée de ce qu'elle racontera, et encore moins avec quel casting ou encore sa date de sortie. Il faudra donc repasser plus tard pour s'en faire une idée plus précise.

Source : PAP Biznes