C’est désormais on ne peut plus officiel, Cyberpunk 2077 aura bien droit à une adaptation live-action chez Paramount, et les fans auraient déjà trouvé le V parfait pour le film.

De Fallout à Tomb Raider, en passant par God of War, BioShock ou encore The Last of Us, les adaptations de jeux vidéo au cinéma n’ont jamais été aussi nombreuses qu’actuellement. Et désormais, il est on ne peut plus clair qu’aucune franchise populaire auprès des joueurs ne va y échapper. Pour preuve, alors que Cyberpunk Edgerunners 2 s’apprête officiellement à débarquer sur Netflix, l’heure est venue pour CD Projekt RED de confirmer que Cyberpunk 2077 aura bel et bien droit à une adaptation live-action.

CD Projekt RED officialise l’arrivée d’un film Cyberpunk 2077

Il n’aura pas fallu bien longtemps au studio polonais pour confirmer l’information partagée par Deadline en fin de semaine dernière. « Nous sommes ravis de compter Paramount parmi nos futurs partenaires, qui partage nos ambitions créatives pour la franchise Cyberpunk », a en effet déclaré Michal Nowakowski, co-PDG du studio à l’origine de Cyberpunk 2077, sur X une petite heure seulement après la parution de l’article dans les colonnes du média. « Nous avons hâte de vous en dire plus en temps voulu ».

Un temps qui ne semble donc pas encore être arrivé, puisque c’est alors sans informations supplémentaires sur le projet que s’est clôturée cette brève prise de parole. À en croire les informations partagées par Deadline pour l’occasion, l’adaptation, qui devrait naturellement reprendre l’intrigue de Cyberpunk 2077, serait toutefois produite par Lorenzo di Bonaventura, que l’on a récemment pu voir à l’œuvre sur des films comme Transformers : Le Commencement, Madame Web ou encore Simetierre : Aux origines du mal.

L’acteur de V déjà tout trouvé aux yeux des fans ?

Et bien qu’aucun casting n’ait encore été annoncé pour l’occasion, il apparaît que certains sont déjà extrêmement enthousiastes à l’idée de pouvoir prendre part à ce futur projet. Il suffit de voir la réponse de Kyle Gallner sur X pour s’en rendre compte. « Emmenez-moi à Night City », a en effet déclaré l’acteur connu pour ses rôles dans Veronica Mars, Scream ou encore Smile. À certains fans de Cyberpunk 2077, alors, de soutenir sa demande en déclarant qu’il s’agirait d’un « casting PARFAIT » pour incarner V, et qu'il « cartonnerait dans ce rôle ».

Avant le film Cyberpunk 2077, Edgerunners 2 arrive sur Netflix

Mais en attendant de découvrir si ce rêve pourra bel et bien devenir réalité pour Gallner comme pour les fans du jeu de CD Projekt, l’univers de Cyberpunk s’étendra sur les ondes de Netflix dès le 20 octobre prochain avec l’arrivée très attendue d’Edgerunners 2. Pour rappel, la première saison de cette série d’animation polono-japonaise avait rencontré un immense succès à sa sortie en 2022, au point de réussir à relancer les ventes de Cyberpunk 2077 à l'issue de sa diffusion. Cette nouvelle salve d’épisodes parviendra-t-elle à faire de même ? Réponse bientôt.

Source : CD Projekt RED