Un an après son annonce, une collaboration surprise à destination des joueurs impliquant Cyberpunk Edgerunners a officiellement eu droit à un crossover avec Wuthering Waves qui a visiblement connu un énorme carton, en même temps qu'il a offert aux fans qui y ont joué plusieurs moments forts en émotion. À leur grand désarroi, le scénariste a démenti des propos qu'on lui avait attribué au sujet de cette collaboration entre Kuro Games et CD Projekt RED. Pour traiter du sujet, nous risquons cependant de SPOILER un élément central de l'intrigue de la première saison. N'allez donc pas plus loin si d'aventure vous ne l'avez pas encore vue.

De nouveaux espoirs brisés à l'actif de Cyberpunk Edgerunners

Il n'est pas surprenant que nombre de fans espèrent que les événements du crossover de Cyberpunk Edgerunners dans Wuthering Waves soient canoniques. Plus précisément, ils espéraient qu'une scène montrant les retrouvailles de Lucy et David constituerait une sorte de nouvelle fin pour les personnages, quoique potentiellement de façon onirique, mais venant potentiellement contredire le destin tragique de l'un des deux personnages à la fin de la première saison. Cependant, malgré les affirmations contraires, il n'en est rien, comme l'a clairement indiqué le scénariste de la série.

Bartosz Sztybor, scénariste de Cyberpunk Edgerunners pour le bien de CD Projekt RED, a notamment répondu à une publication sur X.com selon laquelle il avait indiqué que l'intégralité des événements qu'on peut voir dans son crossover avec Wuthering Waves seraient canon. « Non, j'ai jamais confirmé ça », a-t-il déclaré de but en blanc.

Ce n'est pas au grand dam de certains fans pas très surprenant. Il est en effet peu probable que les événements d'un crossover avec un autre jeu puissent être comme canoniques par rapport à la série Cyberpunk Edgerunners, puisque tout cela n'a qu'un but promotionnel. Il semblerait que l'événement Wuthering Waves ait comblé les attentes des fans, ce qui était probablement le but que recherchaient les développeurs, mais il ne faut pas y chercher une quelconque source de copium.

Source : X.com