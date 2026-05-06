Référence de l'animation japonaise, Crunchyroll fait une grande annonce pour un film absolument culte de la fin des années 1980. Il a traumatisé des millions de personnes à travers le monde.

Toujours à la pointe sur le marché de l'animation, Crunchyroll accompagne des productions de toutes sortes. Généralement mise en avant pour son catalogue extrêmement riche d'anime, la plateforme de SVOD est aussi un partenaire majeur sur d'autres plans. Preuve en est cette nouvelle annonce qui concerne un film mythique réalisé par l'un des plus grands studios en la matière, qui a laissé une trace indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont vu.

Crunchyroll accompagne le retour au cinéma de ce film qui vous a brisé le cœur

Cette année va raviver des souvenirs douloureux chez beaucoup d'entre vous. Crunchyroll vient d'annoncer la re-sortie d'un film de 1988 aussi beau que déchirant. Réalisé par Isao Takhata, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du studio Ghibli. Nous parlons évidemment du Tombeau des lucioles.

Distribué par Sony Pictures et soutenu par Crunchyroll, le retour en salles du Tombeau des lucioles vous promet de replonger dans les meilleures conditions dans l'enfer des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le film sera projeté dans les salles françaises à partir du 1er juillet 2026, pour découvrir ou redécouvrir avec émotion ce grand classique du cinéma d'animation.

De quoi parle Le Tombeau des lucioles ?

Comme Crunchyroll le rappelle, Isao Takahata s'est inspiré du récit d'Akiyuki Nosaka pour mettre sur pied Le Tombeau des lucioles. Le réalisateur y raconte comment, après la mort de leur mère à cause d'un raid aérien des États-Unis sur le Japon dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un frère et sa jeune sœur tentent de s'en sortir par eux-mêmes dans la campagne dévastée. Subissant la faim, la peur ou encore l'isolement, leur histoire est un crève-cœur qui promet de vous faire pleurer au bout de quelques minutes. En somme, il s'agit là d'un chef-d'œuvre à voir absolument une fois dans votre vie.





© Akiyuki Nosaka / Shinchosha,1988.