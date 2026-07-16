Crunchyroll fait une annonce choc au sujet de son store. Dans quelques jours, seuls certains abonnés au service de streaming y auront accès. Le public fait entendre sa colère sur les réseaux sociaux.

À partir du 14 août 2026, peut-être ferez-vous partie de celles et ceux qui n'auront plus accès à la boutique de Crunchyroll. En effet, le service de streaming vient d'annoncer un grand changement dans sa politique commerciale. Dans un mois, seuls les personnes disposant de certains paliers d'abonnement à la plateforme pourront acheter des figurines, mangas et autres blu-ray sur ledit store.

Crunchyroll ferme sa boutique à une partie du public

Quelle ne fut pas notre surprise, mardi soir, de découvrir la nouvelle newsletter de Crunchyroll. Par voie d'e-mail et à travers sa FAQ, elle annonce la restriction du store à son palier d'abonnement premium uniquement. Pour rappel, l'offre du service de streaming se décline en 2 paliers en France :

Fan : 6,99 € / mois, sans pub et accès hors ligne depuis mars 2026

: 6,99 € / mois, sans pub et accès hors ligne depuis mars 2026 Mega Fan (premium) : 8,99 € / mois, sans pub, accès hors ligne, multi-écran, HD et d'autres avantages

En plus de cela, chacun disposait aussi de réductions sur le Crunchyroll Store. Sauf qu'à partir du 14 août 2026, les membres Fan pourront dire au revoir aux -5 % de remise auxquels ils avaient droit, mais aussi tout bonnement à l'accès à la boutique. Cela veut dire que seuls les membres Mega Fan pourront y acheter des produits dérivés, dont les mangas et DVD/Blu-ray.

Newsletter du 14 juillet 2026. © Gameblog.

... et s'attire les foudres de tous après la polémique PlayStation

Les réactions à cette nouvelle ne se sont pas fait attendre. Nous-mêmes, on est surpris par la politique agressive pratiquée par Crunchyroll cette année. Rappelons qu'en février dernier, le service de streaming augmentait le tarif de ses abonnements. Désormais, la direction prise est claire, il s'agit avant tout de privilégier l'expérience premium et de reprendre le contrôle sur la consommation spectateurs :

Cette nouvelle expérience mettra à l’honneur des collections exclusives, des sorties inédites et des produits dérivés Crunchyroll introuvables ailleurs. Elle sera proposée aux membres disposant de certains abonnements Crunchyroll, notamment les offres Mega Fan et Ultimate Fan. Davantage d’informations seront communiquées prochainement. FAQ de Crunchyroll.

D'un côté, cela peut avoir un aspect attrayant pour le public. En tant que fan de manga et d'anime, on est facilement tenté de se tourner vers les produits dérivés qui viendront garnir notre collection. Toutefois, on n'est pas dupes non plus. Cette valeur ajoutée donnée aux abonnements Crunchyroll Mega Fan et Ultimate Fan outre-Atlantique s'accompagneront probablement de nouvelles hausses de prix à l'avenir.

D'un autre côté, des internautes ont souligné que Crunchyroll, que ce soit le service de streaming ou la boutique, appartiennent à Sony. Cette même compagnie mettra un coup d'arrêt à la production de jeux en physique sur les consoles PlayStation en 2028.

Or, avant de couper l'accès au Crunchyroll Store en août prochain, une période de soldes a été lancée avec des produits dont la réédition ne semble pas prévue à l'avenir. Certains consommateurs se sentent ainsi pris en otages, allant vers une dépendance toujours plus grande aux plateformes numériques. « Je ne leur donnerai plus d'argent »1 assurent quelques-uns. D'autres, quant à eux, trouvent ironique cette manière de se mettre à dos deux communauté en si peu de temps :

C'est fou de se mettre à dos les fans d'anime et les joueurs dans le même mois. Ils ne doivent plus avoir envie d'être dans les affaires.