Crunchyroll s'apprête à faire revenir une de ses séries isekai les plus cool de ces dernières années. On a enfin la date de sortie de la saison 2 et c'est pour bientôt.

Les isekai sont toujours autant en vogue chez les otakus. Les adaptations fusent et le catalogue de Crunchyroll continue de se remplir. D'ailleurs, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec toutes les propositions. Alors, quand on tombe sur un titre qui plaît, on s'y accroche. C'est pourquoi l'annonce d'une date de sortie pour cet anime adoré va faire beaucoup d'heureux.

Crunchyroll accueillera la saison 2 de cet isekai génial cet été

Amateur de voyage temporel et de changement de dimension, cette nouvelle est pour vous. Si vous avez apprécié Re:Zero ou Moi quand je me réincarne en slime et que vous n'avez toujours pas découvert Skeleton Knight in Another World, c'est le moment de vous y mettre. On savait que la suite arriverait le mois prochain, mais maintenant, on a la date !

Ça y est, Studio Kai, en charge de l'adaptation du light novel d'Enki Hakari a partagé la bonne nouvelle. C'est officiel, la saison 2 de Skeleton Knight in Another World sera diffusé à partir du 4 juillet 2026. Évidemment, on a une autre bonne nouvelle, à savoir que Crunchyroll sortira les épisodes en France en simulcast. Les abonnés sont ainsi garantis de pouvoir suivre les épisodes de l'isekai chaque semaine dans mois d'un mois. On a même droit à quelques images du premier épisode :









© Studio Kai.

C'est quoi l'histoire de Skeleton Knight in Another World ?

À l'origine, Skeleton Knight in Another World est un light novel publié en 2014 sur Shōsetsuka ni narō. Après une adaptation en manga, l'anime a continué de faire croître l'aura de cet isekai à partir de 2022 notamment sur Crunchyroll. La série a très vite conquis le public avec son histoire de personnage transporté dans un jeu en ligne après s'être endormi devant. Il devient ainsi un squelette doté de tout l'équipement de son avatar dans un univers de fantasy. Mêlant roleplay, humour et combats fracassants, c'est rapidement devenu un titre incontournable pour les amateurs d'isekai.