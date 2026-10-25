Crunchyroll fait une belle annonce pour le début de l'année 2027. Un nouvel anime rejoint officiellement le line-up du mois de janvier de la plateforme de SVOD.

Crunchyroll continue d'enrichir sa proposition pour 2027 avec l'annonce d'un nouvel anime dès le mois de janvier. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais le manga Bless va avoir droit à son anime et vous pourrez le suivre en simulcast sur la plateforme. Avec son récit mature sur l'image de soi et le rêve de se faire une place dans un univers auquel beaucoup pensent qu'on n'est pas destiné, ça pourrait vous plaire.

C'est quoi Bless, le nouvel anime de Crunchyroll en 2027 ?

Crunchyroll sera donc la plateforme de diffusion de Bless à l'international. En France, on pourra suivre l'adaptation du manga de Yukino Sonoyama dès le mois de janvier prochain. Voilà qui vient garnir un peu plus le programme de 2027. D'autant plus que là, la plateforme mise sur un titre qui pourrait bien marquer les esprits.

Avant son arrivée prochaine sur nos écrans, et Crunchyroll en particulier, Bless est un manga prépublié dans le Monthly Shonen Sirius et édité en France chez Glénat. On y découvre le personnage d'Aia Udagawa, un jeune homme qui a fait carrière dans le mannequinat et rêve désormais de devenir maquilleur professionnel. Mais il y a un souci, à savoir qu'il est persuadé de n'avoir aucun talent. Cela dit, une rencontre pourrait l'aider à se dévoiler.

Avec son personnage d'otomen, Bless aborde les questions de légitimité dans le secteur professionnel mais aussi, et surtout, la question de l'image de soi. Que ce soit à travers son héros ou celle qui lui servira bientôt de modèle, la tomide Jun Sumisaki, le futur anime de Crunchyroll va user des thèmes de du maquillage et de la mode pour chercher où se trouve la beauté.

Derrière l'adaptation de Bless, on retrouve enfin le studio A-1 Pictures (Fairy Tail, Solo Leveling). Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui relève ce défi. Le premier aperçu de l'anime donne déjà à voir une animation délicate, en accord avec l'univers. Maintenant, on attend de voir ce que cela donnera concrètement. Rendez-vous en janvier 2027 sur Crunchyroll.