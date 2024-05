Les entrées dans le catalogue de Crunchyroll font bien plaisir ces derniers temps. Après le retour de My Hero Academia et de Demon Slayer, c'est une autre franchise de cœur qui revient pour son quatrième spin-off. Attention à la nostalgie, les enfants des années 2000 vont adorer !

Voyagez dans un monde digital et animal avec Crunchyroll

Digimon a bercé notre enfance aux côtés de Pokémon. Rivalisant avec sa dimension isekai et des monstres à l'apparence moins “kawaï”, l'anime a conquis le cœur de bon nombre d'entre nous. Comptant aujourd'hui une dizaine de séries spin-off, peu sont accessibles en France... Mais c'était sans compter sur ADN et, désormais, Crunchyroll !

La plateforme de SVOD leader sur l'animation japonaise joue des coudes avec son concurrent français. De fait, elle étoffe son catalogue avec l'arrivée de Digimon Frontier, d'ores-et-déjà disponible en VOSTFR. Les 50 épisodes viennent ainsi s'ajouter à Adventure (version originale et le remake 2020), Adventure 2 et Digimon Ghost Game. Toujours aucun signe pour la troisième saison cependant, Crunchyroll n'ayant pas répondu aux demandes des fans les plus impatients.

Dans cet anime de 2002, produit lui aussi par Toei Animation, le Digimonde est de nouveau en danger, menacé par le puissant Lucemon. Plusieurs jeunes humains se voient alors confier le pouvoir de le restaurer. Pour ce faire, ils peuvent compter sur leur digivice respectif et des créatures capables de se transformer... les Digimon !

22 ans après sa sortie, (re)découvrez cet anime tirée d'une franchise culte sur Crunchyroll ! Retrouvez certains des Digimon qui ont marqué la première série et accompagnez les digisauveurs dans leur quête. Des affrontements de taille contre les forces des ténèbres seront au rendez-vous, rythmés par une OST toujours aussi captivante.