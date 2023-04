La série d'animation Cat's Eyes, adaptée de l'œuvre Tsukasa Hôjô, reste à ce jour l'un des programmes iconiques des années 80. Diffusée sur France 3, elle est aujourd'hui reprise par une autre chaîne de télévision française qui veut complètement la transformer.

Les sœurs voleuses reprennent du service

Cat'Eyes, comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque ou Goldorak, a bercé l'enfance de millions de personnes et est considérée comme étant une série culte au même titre que ses homologues. Une oeuvre signée à l'origine par le mangaka Tsukasa Hōjō, le papa de City Hunter qui s'est transformé en Nicky Larson chez nous.

Le manga et son adaptation racontent l'histoire de trois sœurs, Sylia, Tam et Alexia Chamade, qui mènent une double vie. De jour, ce sont des travailleuses lambda qui sont propriétaires du café Cat's Eyes, mais la nuit, c'est tout autre chose. La fratrie enfile leur habits de voleuses pour subtiliser des œuvres possédées autrefois par leur paternel. Un job secondaire à but non lucratif qui, selon elles, permettra de retrouver leur père qui n'a pas donné signe de vie depuis la Seconde Guerre mondiale. L'autre particularité de ce trio de cambrioleuses, c'est le style avec lequel elles dérobent les objets convoités, en précisant toujours le moment où elles vont frapper sur une carte.

Crédits : CinéSéries.

Toutes les info sur la nouvelle série Cat's Eyes

Les sœurs de Cat's Eyes ont donc acté leur retour avec une nouvelle en série live-action. Un programme qui sera produit par Big Band Story pour TF1 et réalisé par Alexandre Laurent (Les Combattantes, Le Bazar de la Charité). Une association qui risque de donner des sueurs froides aux fans, comme à l'époque du film Nicky Larson et le Parfum de Cupidon de Philippe Lacheau.

Dans son communiqué de presse, TF1 annonce une série « très ancrée dans l'époque d'aujourd'hui » mais « ne se privera toutefois pas d'offrir de nombreux clins d'œil aux années 80 et sera un mélange détonnant d'action, de romance et de comédie ».

Voici le scénario de cette série live-action Cat's Eyes :

La série remonte à l’origine des Cat’s Eyes et retrace les aventures des trois sœurs Chamade alors qu’elles doivent s’improviser cambrioleuses dans les plus beaux et plus sécurisés monuments de Paris.



En 2023, dans la ville Lumière, Alexia, Tam et Sylia se retrouvent après des années de séparation. Au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père disparu dix ans plus tôt dans le mystérieux incendie de sa galerie d’art resurgit lors d’une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. Elles décident alors de prendre tous les risques pour la dérober dans l’espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé. Très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Quentin Chapuis, capitaine de la BRB, chargé d’arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cessent de lui échapper. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours, Tam…



Aucun date de sortie mais le tournage débutera à l'automne 2023. Pour la développer, le groupe TF1 est actuellement en train de négocier un co-financement avec des plateformes de SVOD.