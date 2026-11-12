Pour le mois du Black Friday, Canal+ vous propose son bouquet La Totale, une offre à 40 € / mois pendant 2 ans qui donne accès à des tas de chaînes et plateformes de SVOD pour les nouveaux abonnés.

Vous allez faire de sacrées économies avec l'offre La totale de Canal+. Proposée pendant une durée limitée, elle vous permet de profiter d'un peu moins d'une trentaines des chaînes du groupe, mais aussi de 7 autres plateformes de SVOD et networks et plateformes partenaires. En somme, vous réunissez le cinéma, la SVOD ou encore le football, tout ça pour seulement 40 € / mois. Vous avez jusqu'au 9 décembre pour souscrire.

Canal+ lance l'offre La totale à 40 € par mois

C'est un peu l'offre pour toute la famille avec 4 écrans en simultané. Vous aimez le cinéma et les séries ? Canal+ la totale vous permet de profiter des derniers films 6 mois après leur sortie en salles en France. En plus de cela, vous avez accès à plusieurs plateformes de SVOD, notamment Netflix ou encore Apple TV et HBO Max dont les productions sont régulièrement récompensées aux plus grandes cérémonies en la matière.

En plus de cela, Canal+ continue d'être au premier plan sur le sport. Avec La Totale, vous avez droit à plusieurs chaînes spécialisées du groupe mais aussi à Eurosport et bein SPORTS. Non seulement vous pouvez suivre des compétitions de toutes sortes, allant du basket-ball au baseball, en passant par le golf ou encore l'équitation, mais en plus vous avez la garantie de pouvoir suivre les coupes d'Europe de foot sans parler de la Ligue 1.

Toutes les chaînes incluses dans l'offre La Totale pour de grandes économies

L'offre Canal+ La totale est vraiment l'une des plus complètes à ce jour. Particulièrement variée, elle réunit 35 chaînes et services de streaming différents. On a d'ailleurs tout listé pour vous :

Canal+ et plusieurs de ses chaînes : Box office Cinéma(s) Ciné+ OCS Docs Foot Golf+ Grand écran Kids Live (18 chaînes) Sport Sport 360

SVOD partenaires et autres chaînes du bouquet La Totale : Apple TV bein SPORTS Eurosport HBO Max (standard) Insomnia Netflix (standard) Paramount+ (standard)



Capture d'écran en date du 12 novembre 2026. © Gameblog

Combien coûte l'abonnement La Totale et avec quel engagement ?

L'offre La totale de Canal+ est un abonnement à 40 € / mois pendant deux ans. C'est donc une offre avec engagement sur 24 mois. Cela revient donc à 960 € en tout. Si on fait le comparatif, vous payeriez presque 1 900 € rien que pour tous les services SVOD séparés qui sont inclus dans cette offre. Par conséquent, voilà qui garantit quasiment 1 000 € d'économie.

Qui peut bénéficier de l'offre Canal+ la totale ?

Canal+ réserve l'offre La totale aux nouveaux abonnés. Cela signifie que celles et ceux qui ont déjà un abonnement au service ou en ont eu par le passé ne peuvent pas en bénéficier. Éventuellement, une autre de votre foyer peut y souscrire.

Enfin, ne tardez pas trop. L'offre La totale de Canal+ est limitée. Si vous êtes éligible, vous avez jusqu'au 9 décembre 2026 pour souscrire à l'abonnement.