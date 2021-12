myCANAL, c'est une offre pléthorique de contenus, mais aussi des fonctionnalités uniques et intuitives pour profiter au mieux de la diversité des programmes proposés.

Quels sont les contenus disponibles sur myCANAL ?

Selon votre formule d'abonnement, myCANAL vous permet d'accéder en direct aux 6 chaînes CANAL+, aux chaînes de la TNT et à plus de 200 chaînes thématiques, sur l'écran que vous voulez. Et quand vous voulez : vos programmes TV préférés sont à retrouver en replay ainsi que vos exclusivités myCANAL, films, séries, programmes jeunesse, sports et documentaires, en VOD, en VF et VOST.

Sur quels appareils peut-on se connecter à la plateforme myCANAL ?

C'est simple : en live et en replay, la richesse du catalogue myCANAL est disponible sur tous vos écrans, tout le temps ! Sur PC et Mac, sur smartphone et sur tablette, sur votre télé connectée et via Android TV, Apple TV et Amazon Fire TV. Sans oublier les indispensables de nos salons de joueuses et de joueurs, nos consoles PlayStation et Xbox !

myCANAL disponible sur PlayStation 5

Pour toujours plus de confort, Chromecast et Airplay vous permettent de diffuser en un claquement de doigt votre contenu depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, directement vers votre téléviseur. En train de dévorer les cinq saisons de la Création Originale CANAL+ Le bureau des légendes sur votre TV ? Continuez votre série sur votre smartphone, sans vous soucier de la connexion sur votre trajet, grâce au téléchargement de vos programmes. Regardez votre série hors connexion et replongez dans les mystérieuses coulisses de la DGSE, exactement là où votre série a été arrêtée, grâce à la lecture cross device qui permet de passer d'un écran à un autre en toute simplicité.

Vos programmes en 4K UHD sur votre console et tous vos écrans

Sur vos appareils compatibles, myCANAL propose l'expérience 4K / UHD et offre la qualité de son Dolby 5.1. Des conditions optimales pour profiter de l'action débridée de Bad Boys for Life, le grand retour du duo culte formé par Will Smith et Martin Lawrence, ou frissoner devant Nightmare Island, du grand spectacle en exclusivité sur myCANAL.

Programmes myCANAL en 4K UHD sur votre console et tous vos écrans.

Des fonctionnalités uniques grâce à myCANAL

La fonctionnalité Multi-Live pour regarder en simultané jusqu’à 4 programmes

Disponibles sur votre smartphone, votre télé, votre tablette et votre ordinateur, les programmes myCANAL sont aussi à retrouver en direct, jusqu'à quatre différents, sur un même écran. Grâce au Multi-Live, vous n'aurez plus à choisir quel match vous regarderez ce soir ! Les deux mon capitaine !

Le Multi-live vous permet de consommer jusqu'à quatre flux en simultané et de basculer du foot à la F1 par exemple, instantanément !

La Picture in Picture pour suivre vos programmes tout en travaillant

Vous êtes encore au bureau mais vous ne voulez pas louper l'avant-match de la soirée ou les qualifications du Grand Prix ? Pas de souci... myCANAL propose aussi le Picture in Picture afin de suivre son programme en toute discrétion, pour travailler (ou presque) et ne rien rater de ce qu'à a offrir myCANAL !

Une richesse de contenus diversifiés et en exclusivité, à consommer en live ou en replay, sur tous ses écrans et en toute simplicité : c'est l'expérience optimale offerte par myCANAL !