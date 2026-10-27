Le réalisateur controversé du film Call of Duty promet une adaptation très différente des jeux sur un point, mais c'est en l'occurrence pour la bonne cause.

Peter Berg, réalisateur attitré du film Call of Duty à venir du côté de chez Paramount, semble avoir une opinion bien tranchée à l'égard de la pratique du jeu vidéo, qui pourrait interroger quant au fait qu'il travaille sur l'adaptation de l'un d'entre eux. Dans une récente interview, il a de nouveau et pas très subtilement glissé une nouvelle critique acerbe à l'égard de ce loisir, mais dans le même temps compte respecter l'esprit des campagnes de la licence, qui ont majoritairement trait aux horreurs de la guerre. Un mal pour un bien ?

Que prévoit le réalisateur du film Call of Duty pour adapter l'essence de la licence ?

Ces dernières années, bon nombre d'adaptations cinématographiques de jeux vidéo ont semblé pencher vers une certaine légèreté, voire une forme de ridicule. Toutefois, le réalisateur de la future adaptation de Call of Duty, qui semble justement abhorrer par-dessus tout cette facette du jeu vidéo, promet une approche beaucoup plus sérieuse, explorant la dure réalité de la guerre, à l'image des campagnes des jeux de la licence.

« Si on examine attentivement les missions, les intrigues et des personnages de Call of Duty comme le Capitaine Price, Soap, Ghost ou Alex, on découvre des êtres humains complexes. Il ne s'agit pas, sans vouloir manquer de respect, de personnages de dessins animés ou de bandes dessinées », a déclaré le scénariste et réalisateur Peter Berg dans une interview auprès de ComicBook, en faisant probablement référence au mode multijoueur et aux skins et collaborations qui dénotent radicalement avec le ton très sérieux des campagnes. « Ce sont des récits empreints de nuances, l'univers de Call of Duty Modern Warfare possède une véritable âme ».

« Oui, on y trouve de la violence, des armes, de l'équipement et des combats mortels », ajoute Berg. « Mais, au-delà de ces aspects, Call of Duty, tout comme ses créateurs, s'intéresse avant tout au coût de la guerre : le prix à payer pour celui qui, pour une raison ou une autre, choisit de se placer entre un danger réel et le reste d'entre nous, ainsi que le fardeau que ces hommes portent sur leurs épaules ».

Qu'attendre de cette adaptation cinématographique de la célèbre licence FPS d'Activision ?

Si on a désormais une meilleure idée de l'intention de Peter Berg pour la réalisation de Call of Duty, on en sait pour l'instant peu à l'égard de ce projet, si ce n'est qu'il s'agira plus précisément, comme mentionné ci-dessus, d'une adaptation de Modern Warfare, soit de l'arc « guerre contemporaine » de la franchise. Au-delà du travail d'adaptation, un tel choix est particulièrement pertinent et brûlant compte tenu de l'actualité mondiale.

Comme les jeux Call of Duty, le film qui s'en inspire pourrait ainsi sensibiliser le public quant aux horreurs de la guerre, et utiliser la popularité de la licence comme tremplin pour toucher un public aussi large que possible. Reste maintenant à voir si cette représentation cinématographique de la célèbre franchise saura atteindre son objectif et sera de qualité. En l'état, nous n'avons d'ailleurs aucune date de sortie inscrite dans le marbre. Il faudra donc repasser plus tard pour en apprendre plus à son sujet.

Source : ComicBook