Comme on pouvait s'y attendre, le chapitre 83 de Boruto a fuité. Nous pouvons enfin assister à un affrontement très attendu par les fans et à l'avènement d'une nouvelle technique.

Boruto aime jouer avec les émotions de ses fans. Après une longue pause, le manga a fait son grand retour il y a un mois. Les deux premiers chapitres de Two Blue Vortex, le nouveau nom du manga après son ellipse scénaristique, ont pu être dévoilés. Nous avons ainsi pu revoir Boruto qui n'a clairement pas l'air d'être le même homme. Son visage s'est assombri, et aux dernières nouvelles, il se préparait à affronter Code et ses clones. Le chapitre 82 s'arrêtait juste avant le début du combat. La suite est attendue pour le 20 octobre prochain, mais une fois n'est pas coutume, des leaks ont été rapportés par la communauté. Voici donc le chapitre 83.

Petit message d'usage : les lignes qui suivent vont parler ouvertement des spoilers du chapitre 83 de Boruto.

Boruto utilise sa nouvelle technique mystérieuse

Pour rappel, le fils du septième Hokage possède visiblement une information capitale concernant le démon à dix queues. Code ignore de quoi il en retourne, mais malgré ça, il refuse tout de même d'emmener Boruto voir Jûbi. Le jeune ninja se préparait alors à dévoiler une nouvelle forme pour son Orbe tourbillonnant : le Rasengan Uzuhiko. Le chapitre 83 commence donc avec Code qui tente de restreindre les mouvements de Boruto. Ce dernier utilise sa technique inédite qui vient entourer le bras gauche de son ennemi. Celui-ci semble désarçonné, et il n'est pas au bout de ses surprises.

Code essaye d'attaquer Boruto, en vain. Il ne comprend pas comment il peut être aussi rapide, et c'est à ce moment-là qu'il se fait frapper par le Rasengan Uzuhiko. La technique est surpuissante et est comparée à la « rotation d'une étoile ». En tout cas, Code a bien compris qu'il valait mieux ne pas s'éterniser, et il tente de fuir, avant d'être stoppé par le dojutsu de Kawaki. L'antagoniste fait alors usage de sa créature pour prendre la poudre d'escampette. Les retrouvailles entre Kawaki et Boruto ont lieu, non sans une pointe d'animosité.

Néanmoins, Boruto révèle qu'il a glissé un crapaud sur Code juste avant sa fuite, lui permettant de suivre sa trace et de retrouver le démon à dix queues. La dernière page de ce chapitre 83 de Boruto nous montre que le plan du jeune homme est un franc succès. Le crapaud confirme la présence du démon à dix queues, mais Code semble avoir aspiré tout son chakra. De son côté, Boruto semble à nouveau prêt à passer à l'action et son regard est des plus sinistres. Le leaker pense même que le chapitre 4 de Two Blue Vortex pourrait même signer le retour d'un personnage majeur, sans qu'on ne sache lequel. Les fans ne pouvaient pas rêver mieux pour le retour du héros. Maintenant, il va falloir prendre encore son mal en patience avant la suite.