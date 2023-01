Le film Borderlands est bel et bien une réalité. Le long-métrage à d’ores et déjà été tourné, mais n’a pas encore complètement terminé sa projection. Après une première projection test visiblement peu concluante, en novembre dernier (quelques minutes seulement ont été visionnées) le film doit faire l’objet de retouches et deux semaines de tournage sont déjà programmées. Au passage, le film change carrément de réalisateur.

Le réal de Deadpool sur Borderlands

Depuis plusieurs jours déjà, un grand nombre de rumeurs affirmaient que le long-métrage n’allait pas très fort et que le réalisateur Eli Roth (Hostel, Cabin Fever), avait été gentiment mis à la porte. Elles avaient cependant que partiellement raison puisque si Roth a bel et bien cédé sa place, il n’a pas été viré du projet pour autant comme le rapporte Deadline. Ce dernier est tout simplement passé à autre chose et s’occupe de son prochain film d’horreur Thanksgiving, une adaptation très attendue par les fans d'une fausse bande-annonce que l'on pouvait voir juste avant le film Planète Terreur (Grindhouse) de Robert Rodriguez et Tarantino.

Et c'est donc Tim Miller qui reprendra les rênes du film Borderlands pour quelques semaines de tournage supplémentaire. Une passation de pouvoirs faite à l'amiable selon Deadline.

Miller est un réalisateur qui a plutôt la côte depuis le film Deadpool avec Ryan Reynolds, et la création de la mini série Love Death and Robot, dont les trois premières saisons ont cartonnées sur Netflix. Une chouette popularité qui aura tout de même pris un peu de plomb dans l'aile après le triste Terminator : The Dark Fates sorti en 2019.

Le réalisateur va donc prendre le relais pour terminer le film une bonne fois pour toute et pourrait bien y apporter sa petite touche perso au passage. Pour rappel, le film Borderlands est écris par Craig Mazin (The Last of Us, Tchernobyl) et nous enverra sur la planète Pandora pour suivre les mésaventures des personnages iconiques de la licence incarné par un casting 5 étoiles. Comme la sirène Lilith (Cate Blanchett), le soldat Roland (Kevin Hart), Krieg (Florian Munteanu) le sadique complètement cinglé, l'explosive Tina (Ariana Greenblatt), cette chère Dr Tannis (Jamie Lee Curtis) ou encore l'autoproclamé maître de tous les (Jack Black).

Le film Borderlands ne devrait malheureusement pas voir le jour avant un bon moment et n’a d’ailleurs toujours pas de date de sortie.