On ne présente plus Borderlands, la saga de looter-shooter culte de Gearbox Software. Au fil des années et de la sortie de ses épisodes numérotés et de ses spins-off, Bordelands est parvenu se démarquer grâce à des codes forts et une identité véritablement unique. Au-delà de son système d'armes générées de manière procédural qui donne souvent des pétoires complètement folles, la série se distingue pour ses composantes RPG et son humour déjanté. Lorsqu'une adaptation cinématographique de Borderlands fut annoncée, il y avait donc matière à espérer que le film soit de grande qualité... mais cela fait plusieurs années que le public patiente. Bonne nouvelle, on vient enfin d'apprendre la date de sortie de l'adaptation de Lionsgate !

Sur une affiche particulièrement colorée, le compte Twitter officiel du film Borderlands révèle la date de sortie du long-métrage attendu depuis plusieurs années par les fans. Le film réalisé par Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) paraîtra le 9 août 2024 dans les salles obscures, soit trois ans après le tournage qui a eu lieu en Hongrie. En début d'année, nous apprenions que quelques reshoots du film non pas dirigés par Eli Roth, mais par Tim Miller (Deadpool)étaient en cours, ce qui rendait une sortie en 2023 peu probable. Les fans devront donc prendre leur mal en patience pendant quasiment un an. Pour rappel, voici le synopsis du long-métrage qui adaptera l'histoire du premier jeu de la série développée par Gearbox Software et édité par 2K Games.

Lilith, une hors-la-loi tristement célèbre au mystérieux passé, retourne malgré elle sur sa planète natale Pandora pour retrouver la fille perdue du plus puissant F.D.P. de l'univers, Atlas. Lilith forme une alliance avec une équipe inattendue : Roland, un ancien mercenaire d'élite, qui recherche désespérément une forme de rédemption, Tiny Tina, une pré-ado sauvage experte en explosifs, Tannis, la scientifique à la santé mentale ténue et Claptrap, un robot incapable de la fermer.

Comme dans le jeu de 2009, cette joyeuse troupe devra faire équipe pour combattre « des monstres extraterrestres et de dangereux bandits » afin de retrouver L'Ange, la fille du Beau Jack. Au casting, nous retrouverons Cate Blanchett dans le rôle de Lilith, Kevin Hart dans celui de Roland, Jamie Lee Curtis pour incarner Patricia Tannis et Ariana Greenbalt interprètera l'excentrique Tiny Tina. L'acteur Jack Black prêtera sa voix à l'iconique Claptrap.

Une adaptation qui peut frapper un grand coup

L'histoire du premier Borderlands étant particulièrement dense, on se demande encore comment cette adaptation parviendra à couvrir l'entièreté du scénario. Espérons également que l'humour typique de la licence soit parfaitement retranscrit et que les scènes d'action réutilisent les codes de Borderlands, comme ses armes loufoques et les pouvoirs des personnages.

Sur le papier, tout semble réuni pour donner naissance à une œuvre mémorable, mais cela fait aussi peser une sacrée pression sur le film, qui s'est régulièrement retrouvé au cœur de l'actualité pour de mauvaises raisons. Notamment concernant l'implication de Craig Mazin, connu pour son travail sur The Last of Us. Des rumeurs de longue date indiquaient que l'homme avait fait le choix décidé d'utiliser un pseudo pour ne pas voir son nom lié de près au projet, ce qu'il vient de démentir auprès de Variety.

Je ne suis pas un scénariste crédité sur le film, je ne peux donc pas revendiquer de droits sur Borderlands, et encore moins la coécriture. Je n'ai pas utilisé de pseudonyme. Si le nom en question est bien un pseudonyme, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas le mien.

La première bande-annonce du long-métrage permettra de se faire une première idée de ce qui nous attend le 9 août 2024. En plus de cette adaptation, une nouvelle compilation de jeux Borderlands pourrait arriver dans les prochains mois.