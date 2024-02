Le film Borderlands a fait ses premiers dans un trailer à l'image de la licence. Explosive, avec de l'humour gras, et des gros flingues. Une bande annonce qui a conquis le cœur de certains fans, et détruit celui des autres. La dure loi des adaptations en somme. On ne sait pas si ce sera un carton, mais en coulisses, le créateur fonde beaucoup d'espoir dans cette adaptation. Pour lui, ce n'est pas qu'un film autonome, mais un tableau bien plus grand qui s'inscrit dans la franchise et qui va normalement grandir.

Le Borderlands Cinematic Universe est né !

La fidélité semble bien au rendez-vous pour le film Borderlands, si l'on en croit la réception du trailer. Il est arrivé à mieux convaincre certains fans réticents, contrairement aux premières images. Mais pour en avoir le cœur, il suffira de se rendre au cinéma à partir du 7 août 2024, date de sortie française du long-métrage. « Lilith, une chasseuse de primes au passé trouble, revient à contrecœur sur sa planète natale, Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie… Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas, l’homme le plus puissant (et le plus méprisable) de l’univers ».

Le premier opus d'une longue lignée ? Pour Randy Pitchford, fondateur de Gearbox et producteur sur le film, oui. C'est même le « premier de l'univers cinématographique Borderlands ». Le BCU. Ca rappelle quelque chose... ah oui, Marvel et son MCU. D'ailleurs, certains ont relevé une forte ressemblance avec les Gardiens de la Galaxie de James Gunn.

L'un des aspects les plus chouettes du film, c'est que nous avons créé un univers cinématographique qui cohabite avec celui du jeu. Et bien sûr, les personnages et les thèmes sont présents, et même certaines intrigues, mais ce sont des histoires indépendantes. Donc ce n'est pas Borderlands 1 ou 2. Le film Borderlands est le premier de l'univers cinématographique Borderlands. Vous y verrez des personnages et peut-être certaines parties des jeux vidéo. Mais le long-métrage nous offre l'opportunité d'aller plus loin et de développer un peu tout cela. Vous n'avez jamais rencontré le PDG de l'Atlas Corporation dans les jeux, mais vous le verrez pour la première fois dans le film Borderlands. Il s'appelle Deukalian Atlas. Via IGN.

Durant cette interview, Randy Pitchford a déclaré que le film Borderlands traiterait de choses sérieuses, mais sans oublier que c'est une comédie avant tout. « Préparez-vous à rire. Nous avons les gags nécessaires » a t-il ajouté. Pour rappel, le long-métrage est réalisé par Eli Roth (Hostel).