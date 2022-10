Comme vous savez surement, le groupe américain Disney critique ouvertement et conteste la chronologie des médias français qui force le géant américain à attendre pendant une période 17 mois avant de pouvoir proposer un film sur sa plateforme. Histoire de mettre la pression, Disney avait même menacé Black Panther : Wakanda Forever de ne pas sortir en salle dans l'Haxagone. Finalement il s'agissait d'un coup d'épée dans l'eau. Explications :

Jusqu'à encore hier (à l'écriture de cette news) nous n'étions pas certain de pouvoir voir Black Panther Wakanda Forever en salle. Mais Disney a finalement expliqué :

Les pouvoirs publics ont clairement reconnu la nécessité de moderniser la chronologie des médias, et un calendrier précis a désormais été arrêté pour en discuter. La chronologie des médias actuelle n’est pas adaptée aux comportements et attentes des spectateurs, est contre-productive et expose tous les producteurs et artistes à un risque accru de piratage. Pour toutes ces raisons, nous partageons l’avis de la majorité des acteurs de notre secteur, qui s’accordent à dire que celle-ci doit être complètement révisée.