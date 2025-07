À la grande surprise, Black Clover fait une annonce que les fans espèrent depuis des années. Tout va enfin reprendre et il était plus que temps, vraiment !

Si le « Big Three » reste légendaire en termes d'anime, la « nouvelle génération » compte de nombreux titres bien très appréciés. Parmi les Demon Slayer, Chainsaw Man et autres Jujutsu Kaisen, on peut encore mentionner ces dernières années le discret Black Clover. De fait, la série n'a plus vraiment refait parler d'elle depuis quatre ans en raison d'une pause prolongée. Mais, tout est sur le point de changer !

Black Clover n'est pas mort, c'est officiel

Alors que le programme de l'année 2025 continue de s'enrichir de nouveautés en matière d'anime, notamment sur Crunchyroll, des annonces parviennent encore à nous prendre par surprise. Nous le savons maintenant de source sûre : il faudra compter à nouveau avec Black Clover à l'avenir !

Le petit poucet de la nouvelle génération avait disparu des radars depuis sa mise à l'arrêt. Du moins, pour ce qui est de l'anime. De fait, le manga, lui, a repris sa publication au printemps dernier, approchant doucement de sa fin. Chaque nouveau chapitre paraît ainsi dans le Jump Giga, un magazine de pré-publication édité par Shueisha.

C'est dans ce dernier que la grande nouvelle a été annoncée ! À l'occasion de la sortie du dernier numéro, Black Clover a dévoilé qu'une saison 2 est enfin en préparation. Après quatre ans d'attente depuis la diffusion de l'épisode 170, l'œuvre de Yūki Tabata va donc enfin faire son retour à l'écran.

Pour le moment, la nouvelle ne s'étend cependant pas beaucoup au-delà de cette information. Nous ignorons donc si le studio Pierrot (Bleach, Naruto) sera de nouveau aux commandes pour la réalisation. Pas de plateformes non plus avancée en amont. Dès lors, le retour de Black Clover pourrait ne pas être des plus imminents.

Cela dit, c'est une grande nouvelle pour tous les fans de Black Clover. L'histoire d'Asta et Yuno au royaume de Clover est loin d'être terminée, alors il tarde à toutes et tous de voir la suite de leur combat magique à l'écran. D'autant plus que la fin de ce que nous pouvons qualifier de « saison 1 » désormais laisser planer de grands enjeux pour la suite qui devrait adapter le très attendu arc Spade.